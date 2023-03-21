中伏！港女樂富街市買餃子皮　驚見皮邊發霉現恐怖綠點：大家小心

不少人去街市買餸除了看中價格便宜，更因為夠新鮮，但最近一網民在網上分享相片，指在樂富街市買了餃子皮，回家才驚見少部份的皮邊已發霉，相當噁心，不禁大呻中伏：「發晒毛（霉），明顯顏色都唔同，大家小心。」



樓主表示於19日在樂富街市一間豆製品店鋪幫襯買一斤餃子皮，但回家後才發現整疊餃子皮有三分一也是發霉。（Facebook群組「黃大仙區友」圖片）

該網民於Facebook群組「黃大仙區友」上載相片，表示於19日在樂富街市一間豆製品店鋪幫襯買一斤餃子皮，但回家後才發現整疊餃子皮有三分一也是發霉。相中可見，部份餃子皮的邊緣充斥着一點點灰綠色的疑似霉菌，噁心程度爆燈。

事主稱，平時也多數幫襯同一店鋪，詎料今次中伏，「個阿姐拎咗唔新鮮嘅畀我，發晒霉，明顯顏色都唔同，大家小心，樂富中間嗰條巷」。相片引起網民討論，不少人也勸樓主勿再使用該批餃子皮，「唔好篩選 ，始終食落肚，餃子皮最好全部不要」、「你應該拿返去換，讓他知道自己的是甚麽貨色」。

食安中心曾提醒市民，春天天氣較潮濕，容易產生細菌，如果家中貯藏的食物出現發霉情況，只移除部份是不足夠，因肉眼不能看清一些毒素，建議把全個食物直接扔棄。

中心又指，市民平常不應囤積太多食物在家，以免等到變壞造成浪費，如果是已打開或有剩的罐頭，應先放入乾淨容器再放入雪櫃，若未能放進雪櫃，亦要存放在乾爽陰涼位置。

（Facebook群組「黃大仙區友」、食安中心官網）