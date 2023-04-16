特快公屋│獲派石蔭邨單位　簽約始知牆有裂縫滲水　廁所問題更衰

公屋輪候時間長，房屋署的年度「特快公屋編配計劃」成為許多基層人士的上樓捷徑。最近有網民發帖分享，表示家人早前獲派位於葵涌石蔭邨的長者住屋，本以為有獨立廁所，居住環境理應不俗，未料待簽署所有文件後，才發現屋內牆壁滲水的地方愈來愈多，而廁所更是地面不平，導致無法正常去水，讓樓主一家人不知如何是好。



有網民在社交平台發文，表示其家人獲派位於葵涌石蔭邨的長者住屋，簽收後才發現問題多多，包括牆壁有裂縫、燈掣損壞、滲水和地面不平。（facebook圖片）

樓主日前在facebook群組發帖，表示其家人經「特快公屋編配計劃」獲派石蔭邨的長者住屋，本來還因屋內有獨立廁所而感到高興，不料最近簽署好所有文件後，才發現屋內問題多多，除了起初已知道的牆壁裂縫、燈掣損壞等小問題，原來還有多處滲水的情況，而廁所更是地面不平，導致出現「去水和藏水」的問題。

樓主在文中續指，署方告訴他「滲水如果找不到原因當潮濕處理」，而在發文前一天，他們又在客廳發現另一處滲水的地方，種種問題霎時間讓一家人不知該如何應對。

不少網民回應樓主時質疑其家人為何沒有檢查清楚便簽收，樓主後來留言補充，稱當初「睇樓」時只看到一些小問題，惟後來連日下雨，滲水等問題才慢慢浮現，慨嘆「小問題容易維修，滲水係好麻煩，就好似內出血要搵源頭，唔係遲早都出事」。部分網民則建議樓主盡快通知房屋署，又指大多的特快公屋均有問題，因此應一早檢查清楚，「都好多問題，同房署傾」、「通常特快公屋單位都是有問題嘅樓嚟」、「房署會包維修，唔使擔心，萬事都同主任慢慢傾慢慢商量一齊諗解決辦法」、「屋邨辦事處搵主任，主任會安排維修上嚟整」。