公屋食水污糟？白田邨街坊驚見濾水器恐怖狀況崩潰　房署咁回應…

【公屋／食水安全】2015年發生的公屋鉛水風波震驚全港，當局事後致歉並更換喉管，惟事隔8年，今日（4月2日）本港多個地區群組都瘋傳多張圖片，見到有深水埗白田邨詠田樓有街坊表示，廚房過濾器濾芯僅使用一個半月，已由白色變成全黑，相當驚人，懷疑「啲水真係好污糟」。



震撼圖片引來網民熱議，令人聯想到水質問題，「So crazy，唔濾咪飲晒落肚？」、「哇，我一年都唔會咁黑」，更有網民稱「唔只白田，好多地方都發現係咁」。不過，有網民猜測未必是食水質素出事，其他原因可能是喉管或過濾器濾芯出問題，或是大廈未有清洗水缸。



房屋署回覆《香港01》表示，白田邨詠田樓於2021年8月起入伙，自入伙至今，屋邨辦事處未有接獲詠田樓住戶有關食水水質查詢或報告。房屋署又說，辦事處一直定期安排每三個月清洗食水缸一次，根據紀錄，詠田樓食水缸剛於3月完成清洗，辦事處會密切留意情況，如有需要會適時跟進。



有深水埗白田邨詠田樓街坊指，廚房過濾器濾芯僅使用一個半月，已由白色變成全黑，直指「啲水真係好污糟」。（Google Maps）

本港多個網上地區群組今日（4月2日）瘋傳「公屋污水」帖文，事緣有深水埗白田邨詠田樓街坊貼出相片，指安裝於廚房的過濾器濾芯，只使用了一個半月已經變成啡黑色，形容「白田邨詠田樓啲水真係好污糟」。

從網上流傳圖片見到，該街坊以新舊過濾器濾芯對比，本來全白色的長筒形濾芯，使用過後變成深黑，令人質疑水質相當污濁。

翻查資料，白田邨詠田樓於2020年落成，2021年入伙。震撼圖片引來網民熱議，「好誇張喎！」、「呢啲係食水咩？」、「哇，我一年都唔會咁黑」、「So crazy，唔濾咪飲晒落肚？」、「唔只白田，好多地方都發現係咁」、「粉嶺一樣，雙重過濾都要半個月換一次濾芯」。

有網民分享類似情況。（網上圖片）

不過，有網民猜測未必水質有問題，「一定係個濾芯問題，香港水質唔會有問題，因為水務署致力維持食水水質安全」，亦有網民以自身經歷反駁，「我同朋友住不同屋苑但同一瀘水器，我嗰個7日左右已好黃（泥黃色），但朋友一個月都好淺色。所以我話係大厦水管和水喉的問題，而不是濾芯」。另有網民估計是喉管問題，或大廈無洗水缸，「係咪又係啲喉啊，之前都有講過公屋喉有鉛水問題」。

房屋署回覆《香港01》表示，白田邨詠田樓於2021年8月起入伙，自入伙至今，屋邨辦事處未有接獲詠田樓住戶有關食水水質查詢或報告。房屋署又說，辦事處一直定期安排每三個月清洗食水缸一次，根據紀錄，詠田樓食水缸剛於3月完成清洗，辦事處會密切留意情況，如有需要會適時跟進。