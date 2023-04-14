公屋｜港女輪候逾6年等到變長者　轉隊1個月獲派彩輝邨單位超感動

「等到頸都長」，成為長者終獲派公屋！有女士於網上發文分享，她於2017年54歲時申請輪候公屋，排了6年零3個月，直至今年滿60歲，即前往房署申請轉長者隊，之後僅1個月，即獲派牛池灣彩輝邨彩葉樓，溫提輪候公屋人士年滿60歲後，可以主動到房署申請改隊。從漫長等待至轉隊即喜獲公屋，引來網民紛紛留言「恭喜」，「依家有自己家，安安樂樂地生活了」、「恭喜樓主，可以入住理想安樂窩」，但有網民提醒單身長者年滿60歲其實會「自動轉隊」。



有女士於網上發文分享，她於2017年54歲時申請輪候公屋，排了6年零3個月，直至今年滿60歲，轉長者隊僅1個月，即獲派牛池灣彩輝邨彩葉樓。（fb群組「香港公營房屋討論區(FB版)」圖片）

樓主於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」 發文表示，輪候公屋已逾6年，今年年滿60歲，達長者之齡，立即去房屋署填表申請轉長者隊，轉隊1個月立即獲派公屋，她也沒料到速度如此快，感動大呼「終於畢業啦，從非長者排到長者6年零3個月，排長者即刻改市區，僅1個月就派屋，星期四去簽約」。從她上載的照片可見，她獲派彩輝邨彩葉樓27樓單位，月租為1,184元。

樓主對單位感滿意，指出面積有16.12平方米（約174平方呎），形容環境幽靜，交通方面，乘搭5至6分鐘小巴可到達港鐵彩虹站，步行下山則須用15分鐘。雖然交通不算太方便，但樓主說，「萬事冇十全十美，橫掂都半退休了，就算罷了」。她又祝願其他輪候者，「快快上到啱心水嘅樓」。

樓主對單位感滿意，指出面積有16.12平方米（約174平方呎），形容環境幽靜。（資料圖片）

網民紛紛留言恭喜樓主終於「上樓」，又有熱心街坊向樓主講解彩輝邨優勢及缺點，「其實彩輝邨都唔錯，比彩雲邨略高地勢、空氣好，祝你新屋入伙，事事順順利利」、「彩輝你預上落一定要搭嗰架死人小巴，單程路，斜到想行上去都唔得，返工放工時段排隊排到傻，見老人家上落小巴都好辛苦，年紀大真係要再諗諗。另外特別係落雨天，預早好多出門，空氣係好好，不過回南天濕到滴水，電器牆身好易壞同發霉，不過叫唔怕俾車嘈，夜晚好靜。樓下得1間7-11，畀定心理準備你」。

也有網民慨嘆輪候公屋已有10年仍未「上樓」，「我家人排了1人10年新界，依家58歲，派天水圍共用廚廁，希望第二次會好」、「我都排咗14年，現在都未有，排到變長者就有！」。

有網民上傳房署文件，指單身申請者年滿60歲就會自動轉長者的優先隊，提醒不用到房署另行申請。（fb群組「香港公營房屋討論區（FB版）」圖片）

有網民提醒，現行制度下非長者一人申請到60歲就會自動轉為「高齡單身人士」優先配屋，其實不用特意去房署另行申請。

據房署資料，非長者一人申請到達60歲時，申請不再屬計分制下的申請，會自動轉為「高齡單身人士」優先配屋計劃申請，以原來的登記日期繼續處理，不作另行通知。

同時申請者可要求加入家庭成員，轉為相關優先配屋計劃的家庭申請，毋須重新登記，並會沿用舊有申請編號。申請者原先以單身人士資格輪候的時間，會以半數計算入其家庭申請內，但以3年為限。經調整輪候時間後，有關申請會被編訂1個等同於一般申請的登記日期（即相應登記日期）。