低俗婚鬧｜河南新郎慘遭撕爛衫褲　下身扯剩紅底褲　網民：惡趣味

內地不時發生低俗婚鬧，河南鄭州近日有新郎慘遭朋友按在地上撕扯衣褲，最終褲子被扯爛，下身只剩1條紅色內褲。相關影片於網上瘋傳，網民狠批婚鬧是不文明行為，「婚鬧等於野蠻！」、「這些人離文明還有十萬八千里！」、「惡趣味，大喜的日子整成這樣有意思麼！」，又直言新郎的朋友非真心朋友，「這哪是好友呀！明擺着就是讓你難堪的損友」。



河南鄭州近日有新郎慘遭朋友按在地上撕扯衣褲，最終褲子被扯爛，下身只剩1條紅色內褲。（「搜狐千里眼」微博影片截圖）

據《搜狐千里眼》報道，事發於4月12日，鄭州有新郎在結婚的婚鬧環節被朋友強行脫褲，影片可見新郎坐在地上，被3名男子圍着撕扯衣褲，下身幾乎被扒光，只剩1條紅色內褲，新郎只能不停求饒：「留點，留點，留點，給我留1件！」拍攝者古先生說，婚鬧的都是新郎的朋友，「這個（當地）婚鬧就是挺嚴重的，那肯定挺不好的，經常遇到這種情況，太常見了」。

影片曝光後，內地網民直斥，「抵制婚鬧！」、「體體面面的結婚不好嗎？」，又批評新郎朋友，「能這樣婚鬧得，都不是真朋友」、「這裏多多少少帶上了點私人恩怨」、「這簡直不共戴天的仇人！」。

不過也有網民猜測，「物以類聚，人以群分」、「禮尚往來，你當初不鬧人家，人家也不會鬧你」、「估計新郎也造過同樣的孽，兄弟們不會放過你的」。

有身為鄭州人的網民澄清婚鬧在當地並非常見，「作為在鄭州生活的人表示，這情況還真不常見」、「鄭州真沒見過，盲猜省內落後地區來工作人士」、「是這人自己身邊的環境有問題」。