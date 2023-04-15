林小姐買了甚麼？賣家幫助「保密」 包裹上寫上靠害告示笑爆嘴
撰文：聯合新聞網
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此地無銀三百兩！
有時網購一些私人物品時，會不希望被其他人知道包裹內的商品為何，然而有網友分享，一名賣家在包裹上寫着「應林小姐要求表示這不是情趣用品」，讓他笑翻直呼「神一般的賣家」。
希望這位林小姐不會介意賣家的「貼心」告示吧！（按圖了解）
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有網友在Facebook群組「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見五個紙箱上都被寫上「這裡面並不是成人情趣玩具，注意」、「應林小姐要求表示這不是情趣用品」、「非成人玩具」、「非情趣用品」、「裡面不是成人玩具」等句子，此地無銀三百兩的做法，讓他笑著直呼「神一般的賣家」。
其他網友紛紛留言：
．「這是得罪賣家吧」
．「林小姐：乾！」
．「此地無淫」
．「寫成這樣很引導欸」
．「裏面就是情趣用品」
．「了解為什麼超商很多貨等不到人領，寫這樣誰敢領」
．「靠，越描越黑，越看越像情趣用品」
．「根本就是故意的」
還有網友留言：
．「若屬實，很好奇賣家故意激怒買家有什麼好處呢？」
．「林小姐你的貨到了喲」
．「嗯..好..我們相信他」
．「送貨員表示：我信妳的鬼」
．「林小姐懂玩」
．「林小姐妳的玩具，啊不是，妳的貨到了」
．「這賣家很母湯」
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