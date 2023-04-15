林小姐買了甚麼？賣家幫助「保密」　包裹上寫上靠害告示笑爆嘴

此地無銀三百兩！



有時網購一些私人物品時，會不希望被其他人知道包裹內的商品為何，然而有網友分享，一名賣家在包裹上寫着「應林小姐要求表示這不是情趣用品」，讓他笑翻直呼「神一般的賣家」。

希望這位林小姐不會介意賣家的「貼心」告示吧！（按圖了解）

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有網友在Facebook群組「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見五個紙箱上都被寫上「這裡面並不是成人情趣玩具，注意」、「應林小姐要求表示這不是情趣用品」、「非成人玩具」、「非情趣用品」、「裡面不是成人玩具」等句子，此地無銀三百兩的做法，讓他笑著直呼「神一般的賣家」。

其他網友紛紛留言：

．「這是得罪賣家吧」

．「林小姐：乾！」

．「此地無淫」

．「寫成這樣很引導欸」

．「裏面就是情趣用品」

．「了解為什麼超商很多貨等不到人領，寫這樣誰敢領」

．「靠，越描越黑，越看越像情趣用品」

．「根本就是故意的」



還有網友留言：

．「若屬實，很好奇賣家故意激怒買家有什麼好處呢？」

．「林小姐你的貨到了喲」

．「嗯..好..我們相信他」

．「送貨員表示：我信妳的鬼」

．「林小姐懂玩」

．「林小姐妳的玩具，啊不是，妳的貨到了」

．「這賣家很母湯」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】