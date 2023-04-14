裸男跳簷篷走佬片瘋傳！屁股落地網民狂估土瓜灣捉姦　真相竟是…

到底發生何事，才會迫到一個男人全裸跳簷篷逃生？今午（14日）香港網絡瘋傳1段裸男由簷篷跳落地的驚險影片，見到一名全身赤裸，只穿鞋子的男子在1樓簷篷跳落地面「逃生」，還要失平衡屁股落地，有途人被嚇到大叫「嘩，跳落嚟㗎邊個」，裸男見有人即拔腿就跑。片段引起熱議，許多網民估計男子是被捉姦或是正在逃走的嫖客，甚至推斷事發地點為土瓜灣。



翻查網上資料，影片上月20日已在網上流傳，事發地點相信為澳門，有網民指裸男跳簷篷位置是澳門黃金商場旁邊。



網傳裸男跳簷篷影片，有網民估計他由1樓的窗戶爬出（箭嘴示）。（影片截圖）

今午網上瘋傳裸男跳簷篷影片，全長只有6秒。影片可見，左邊大廈1樓有窗戶打開，裏面有人移動，裸男疑在該窗戶走出，當時他在簷篷邊緣抓住1條管子，借助卸力一躍落下地面，畫面雖然不清晰，但相信裸男有穿着鞋子。他雙腳落地一瞬失平衡，身體向後跌屁股落地，驚動到途人回頭觀看，有名大媽被嚇到後退，有把女聲大叫「嘩，跳落嚟㗎邊個」，裸男起身拔腿就跑，片段隨即完結。

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由於片段中有人說廣東話，加上建築物和香港相似，許多網民認為發生在香港，甚至估計地點是土瓜灣。網民紛紛猜想原因，而社交網站流傳的影片更有文字寫着「條女老公突然返左屋企」，令人懷疑男子是被人捉姦，故慌亡爬窗逃走；不過亦有人估計是有嫖客遇着查牌或其他原因而亡命逃離現場。事件成為網上熱話，不少人留言討論，「咁都死，畀人影咗放上網」、「底褲可以唔着…但口罩遮樣就必需」，又好奇他為何只有着鞋，「仲有鞋着」、「冇着衫褲，無風阻」。

翻查網上資料，影片在上月已在網上流傳，同1段影片較清晰版本在3月20日由微博帳戶「香港自由行加加」上載，指事件其實發生在澳門街頭，並標籤「真實的澳門」，但未能清楚指出具體事發地點。當時已有許多網民推斷他是被捉姦逃生，「鞋襪倒是穿的整齊」、「身經百戰，身手練出來了」，又抵死形容這是「未來戰士」造型。

事實上，facebook亦有網民提出事發地點不在香港，該處為澳門黃金商場旁邊，懷疑裸男是警員捉嫖客時逃走的人，參考Google街景，事發建築物的外觀的確和澳門黃金商場周邊類似。

有網民指事發地點在澳門黃金商場旁。（Google街景）

（綜合）