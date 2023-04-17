百萬粉絲網紅被爆世紀渣男！出軌、家暴逼妻「3P」拍片　下場慘了

【渣男／賤男】網上名人的一舉一動都受到關注，道德品行應有更高標準，以粉絲人榜樣！在社交平台抖音（TikTok）擁有250萬粉絲的馬來西亞男網紅View Chin，其貌美妻子Shermine亦是網紅，2人常以「夫妻檔」直播販賣服裝，加上常常貼出3名孩子的照片，一家五口看似幸福快樂。

惟Shermine日前突發社交平台發出震撼彈，大爆人前完美的丈夫其實是「世紀渣男」，除了婚後出軌女員工、家暴，更強迫她吃春藥興奮劑「助興」拍攝性愛影片，並激約「3人行運動」激戰。Shermine默默忍受多年，目前已決定循法律途徑爭回孩子撫養權。而事件廣傳後，丈夫哀求她回家，卻被她拒絕並直接列入「黑名單」封鎖，網民則紛紛對Chin炮轟聲討，指來他已自毀事業及家庭。



馬來西亞服裝品牌創辦人View Chin在社交平台抖音（TikTok）擁有250萬粉絲，經常與網紅妻子Shermine及3名子女曬家庭幸福，但日前被妻子發文大爆是「世紀渣男」。（fb圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，服裝品牌創辦人View Chin與太太Shermine是活躍抖音的網紅夫婦，其中Shermine坐擁110萬粉絲，而Chin的受歡迎程度甚於太太，粉絲數目多逾250萬，2人結婚8年，育有3名子女，經常直播宣傳產品，又貼出家庭生活照，讓人以為這個家庭關係很和諧。

然而Shermine近日於社交平台發文大控訴，直指丈夫在她誕下第3胎時出軌女員工，至今已長達1年，甚至在她坐月時，竟與照顧孩子的護士到酒店開房。

Shermine說，她知道丈夫出軌後提出質問，丈夫起初稱他與「小三」經常在一起是「商業市場手段」，以吸引網民提高瀏覽率，而她因為信任丈夫不虞有詐，直至她收到大批紛絲「報料」，稱見到丈夫與「小三」出雙入對，於是再次質問，丈夫終於承認出軌，辯稱是「因為新鮮和刺激感」。

Shermine近日於社交平台發文控訴，丈夫於她誕下第3胎時，出軌女員工，至今已長達1年。（fb圖片）

除了出軌，Shermine指丈夫遇到壓力時會家暴她，甚示會強迫她吃春藥興奮劑後性交，並拍下性交過程，甚至要求「3人行」多人激戰，但被她拒絕。

「攤牌」後，Shermine說丈夫威脅她簽下離婚協議，讓出3名孩子撫養權，否則將散布其性愛影片、切斷經濟來源阻止接廣告，而一旦毀約就要賠償5萬令吉（約9萬港元）。她因害怕孩子未來生活就範，並被迫在員工前繼續扮恩愛，以維持丈夫「好男人」的人設。

Shermine指丈夫遇到壓力時會家暴她。（影片截圖）

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「我錯在我深信結婚8年的丈夫。」默默忍受多年，Shermine決定公開事件，並會循法律途徑爭回孩子撫養權。而事件曝光後，丈夫哀求她回家，卻被她拒絕並直接列入「黑名單」封鎖。

網民對事件議論紛紛，「對了，勇敢的離開這樣的禽獸渣男，牠會有報應的」、「經常看他們的視頻……唉」、「路是自己選的，老公也是自己選的，那麼是不是也要自己承受結果？」、「警方還不出手嗎？」。也有人質疑是否有人在刷流量，不過亦認為Chin的「完美好丈夫」形象已盡毀，相信其服裝生意及網紅事業已無市場，家庭亦難以破鏡重圓，看來已翻身無望。