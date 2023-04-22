泰國旅遊｜男廁定女廁？「揸住兔仔」標誌惹熱論 背後意思竟係咁
撰文：聯合新聞網
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隨著疫情趨緩，出國旅遊的人潮也逐漸增加。
日前，一名網友在泰國見到奇特的景象，只見廁所的標誌相當「與眾不同」，其中一個是拿著花的人影，另一個則是疑似抓住兔子耳朵的人形，讓他感到相當困惑，不僅第一眼很難辨識出男女廁，也好奇背後到底有什麼寓意。
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日前，一名網友在推特上貼出泰國廁所的標誌，從圖片可見，一扇門前貼有一位女性的人影，手上還拿著一朵花，而另一扇門則相當特別，是一個疑似男性的人影「徒手抓兔兔」的詭異構圖。奇特的景象也讓該網友相當驚訝，在貼文驚呼：「女廁：我能明白，男廁：這不是兔子嗎？」
貼文曝光後，隨即吸引大批網友討論，熟悉泰國當地文化的網友也跳出來解釋，「手上拿花的是女廁，手握兔子的則是男廁」，該標誌其實源自於泰國的俚語，因過去人們在草原打獵生活，要去廁所時為了注意禮貌，女生會說「要去摘花」，男生則會稱「要去獵隻兔子」。
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網友們也嘖嘖稱奇「我都不知道原來『獵兔子』是去洗手間的意思」、「在日本會說『打野雞』，到泰國要改說兔子」。
也有人開玩笑稱「看起來很像拿著胡椒研磨罐」、「我以為他拿炸藥」、「我看成兔子卡在手上」。
部分網友則認為該標誌很像日本動漫《蠟筆小新》會出現的畫面，「我覺得右邊（抓兔子圖）是妮妮的媽媽」、「這是妮妮的媽媽吧」。
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