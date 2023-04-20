回越南奔喪　同事列清單稱「順手買」仲咁講　打工仔：當我去玩？

同事喪親還要求託買土產，這要求會否太沒人性！有台灣打工仔於討論區發文大呻，由於住在越南的外婆過世，全家須飛往奔喪，詎料同事們卻當她是去旅遊，託她幫忙買東西，中途還持續要求加單，讓他十分生氣，揚言「我氣到想回台後直接離職算了」。不少網民留言勸說樓主勿太過善良和心軟，要學懂拒絕不合理要求，「不要幫她買，她能奈你何」、「職場25歲前必須先學會拒絕」、「管她們幹嘛！直接跟她們說你沒義務理會她們就好了！做人真的不要太好」。



有台灣打工仔於討論區發文大呻，由於住在越南的外婆過世，全家須飛往奔喪，詎料同事們卻當她是去旅遊，託她幫忙買東西。（《孤味》劇照）

該打工仔於「匿名公社」以「我是去奔喪不是去玩的」為題發文表示，日前住在越南的外婆過世，全家回去奔喪，沒料到剛到越南，同事們就傳了一大串清單，要求她幫助買東西。她指出，自己是在台灣出生長大，越南沒回去幾趟，「連越南話越南文也不太會說不太會看，而且我是回去奔喪的，她們這樣合適嗎？」。

樓主原先直接拒絕說「可能沒有辦法」，但同事們認為「這只是順手，而且清單上的東西很容易就買得到」。樓主說，媽媽怕她回去難做人，就吩咐表姐帶路去買，途中想起外婆，雖然他與外婆沒什麼感情，但也覺得難過，整過過程都是邊買邊哭，媽媽還哭到需要別人攙扶照顧。

樓主不滿地指，「我居然還要為了這些破同事專程搭車到市區超商幫她們買東西，還要我媽花時間幫我清單寫註明，中間還持續要我加買，真當我是回越南玩？」。樓主亦因此對同事們感心淡，萌生離職念頭，「這種沒同理心的破同事破公司，還值得我繼續待嗎？我氣到想回台後直接離職算了」。

樓主十分生氣，揚言「我氣到想回台後直接離職算了」。（《花椒之味》劇照）

網民紛紛留言勸說樓主不應理會該群同事，「不用理，直接用喪事與沒有時間搪塞過去，很好買的話請她們自己飛一趟就好。要換工作的話也要找到新工作再離職，另外在離職時要特地婊那幾個同事」、「當作沒看到別理她們就好，這種人以後也可以不用來往，反正也不會是益友」、「直接跟她們說你沒辦法去採購，不用太好心，之後只會愈來愈過分，與其被當工具人，寧可讓她們知道別太過分」。

有網民甚至建議各種絕招反擊，「直接已讀不回就好了呀，跟她們說要買什麼跟你外婆說就好了」、「送她們一人一張外婆的遺照，請她們跟你一起奔喪」、「送越南喪家回贈的物品啊，像台灣是送毛巾類那種」。