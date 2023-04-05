港男首日除口罩返工　女同事見真身即「嘩出聲」　後續舉動更傷心

口罩令撤消剛滿1月，陸續有人除罩見人。有打工仔發文表示，戴口罩期間沒有同事知道他牙齒不整齊，但近日除罩返工，有女同事一見到他「哨牙」即時「嘩咗一聲」，令他很是傷感。帖文在網上引起關注，不少人認為自從沒了口罩令，街上的帥哥美女也絕迹了，「除口罩後真係少咗好多靚仔靚女，少咗幻想」、「戴口罩個樣會自行腦補，通常腦補都係比較順眼嘅，現實係殘酷嘅」。



港男在討論區表示首日不戴口罩上班，有女同事見到他「哨牙」即「嘩咗一聲」，令他很是傷感。（電影《回魂夜》劇照）

該名因「哨牙」煩惱的網民在香港討論區以「同事見到我嘩咗一聲」為題發文，稱公司自上周起，准許員工自行選擇是否佩戴口罩上班，故他在用完最後1個口罩後決定「除罩返工」。當日他一回到公司便如常和同事打招呼，1名女同事即時對着他「嘩」了1聲，然後「陰陰嘴笑住咁回我一句早晨就行開咗」。

樓主對此頗受傷害，感嘆「哨牙冇罪㗎」。他表示，相識多年的朋友自相識起已經知道他「哨牙」，他亦習慣不時被朋友們「笑兩句」，而近3年來因為疫情及口罩令，已習慣無人見到自己真容，「冇諗過第一日恢復正常生活就俾人笑」。他自覺女同事如此大反應是負面意思，又言「或者我戴住口罩個樣都呃得下人掛」。

樓主在帖文中直呼「哨牙冇罪㗎」，而網民就認為樓主如果真的介意外觀，可考慮進行牙齒矯正。（電影《回魂夜》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主同事行事莽撞無禮，安慰樓主不需因此介懷，「咁冇禮貌都有嘅」、「你應該嘩返佢轉頭」，不過也有人認為樓主如果介意就應該改變，並力勸他去進行牙齒矯正，「咁你無理由成世戴口罩，一係就接受現實，一係就去箍牙」、「既然你會介意自己外貌，點解之前唔趁戴口罩去箍牙」。

（香港討論區）