校內爭用洗衣機爆衡突！男生利刀捅同學畫面曝光　半身染血極恐怖

搶用洗衣機竟變成流血衝突！內地社交平台日前有網民爆料，指安徽銅陵職業技術學院有2名男學生爭用洗衣機，其中一人拿刀捅對方。事發影片曝光，見到畫面相當恐怖，2名半裸男生對峙，一人滿身鮮血，滿地血跡，另有照片拍到該男生倒臥地上。有內媒聯繫到該校教師，對方否認有學生動刀，形容事件只是「學生摩擦打架」、「有點傷口出現」。不過，該校隨後發通報，承認有學生持水果刀「致另一人受傷」，傷者現時生命體徵平穩，校方會配合公安機關調查。



網傳內地有學生因為爭用洗衣機，其中一人持刀傷人，有學生倒臥地上。（微博圖片）

有內地網民日前在社交平爆料，指安徽銅陵職業技術學院爆發流血衝突，並上傳學校內血跡理斑斑的照片及影片。網傳片段中，2名男學生沒穿上衣對峙，其中一名學生全身染血，有學生上前調停、有學生在拍片，地面有大量血跡。另一照片拍到男學生倒臥地上，牆壁上有道血痕，場面嚇人。

發帖學生稱「希望盡快通報」，其後有人留言，打探到是2名學生爭用洗衣機，「然後用刀捅了，好嚇人那圖片，睡不着了已經」、「還有人說是拿刀捅人的是被霸淩者」。

事件引起關注後，內媒初時報道，該校有老師否認發生爭用洗衣機持刀砍人，稱純屬「學生摩擦打架」、「有點傷口出現」、「沒有捅死」、「學校這麼安全的地方，怎麼會搶用洗衣機」，學生之間情緒上來了有打架但沒有持刀。公安已介入處理，校方會再作公布。

不過，該校17日下午發通報，承認有學生持水果刀導致另一人受傷，事發於4月16日晚上9時許，校內有2名男生因生活瑣事爭執，其中一人拿水果刀導致另一人受傷。校方已即時處理，受傷學生生命體征平穩，已成立專項工作組處理受傷學生救治事宜，並配合公安機構調查。

（綜合）