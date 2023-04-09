殘忍！狠夫疑刺100刀殺妻、2歲兒失蹤　竟在鱷魚口中尋回遺體

美國佛羅里達州近日發生一宗駭人倫常慘案，年輕母親被發現伏屍家中，2歲兒子則下落不明，死者家人報警，警方接報經搜查，在附近湖泊鱷魚口中發現男童屍體，警方懷疑其父親是兇手，將之逮捕。



綜合外媒報道，美國佛羅里達州的聖彼得堡，當地警方於3月30日接報，指20歲女子傑弗瑞（Pashun Jeffery）陳屍家中，2歲兒子泰倫（Taylen Mosley）與21歲丈夫莫斯里（Thomas Mosley）則不知所終。

根據警方資料，報案人是傑弗瑞母親，她在3月30日到傑弗瑞家中找女兒，可是卻見到走廊上有血迹，其後發現傑弗瑞伏屍在房浴室地板中，身上被人刺了超過100刀，相當恐怖。

莫斯里被控以兩項一級謀殺罪。（St. Petersburg Police Department）

警方展開搜查要追尋傑弗瑞的丈夫及兒子下落，3月31日在傑弗瑞家附近一個湖泊，發現一隻短吻鱷口中咬着不明東西，警方向該短吻鱷開槍示警，牠吐出口中物後逃離。警方上前一看發現原來是失蹤了的泰倫屍體，但暫時仍未知泰倫是死後遭短吻鱷咬走，還是生前已落入其口中，有待進一步調查。

丈夫莫斯里則在事發當晚9時多回到自己母親家中，但手掌及手臂均有刀傷，自行前往醫院求醫，警方在醫院拘捕他，並控以兩項一級謀殺罪。