援交女從良快結婚　未婚夫好友竟是熟客　遭眼神威脅諷「爛女人」

做過援交是否就沒有「從良」的機會？台灣有女生於討論區發文表示，她曾當過「外送茶」（意指外送到府或到指定場所接客，進行性交易的小姐），已上岸快2年。沒料到未婚夫朋友是其中1名舊客，每次見面對方都對她狂眨眼以示威脅，還話中有話暗諷她「爛女人」，令她十分困擾。



台灣有女生於討論區發文表示，她曾當過「外送茶」，已上岸快2年，沒料到未婚夫朋友是其中1名舊客。（《夫妻的世界》劇照）

該女生於「匿名公社」以「你讓我婚事告吹，我就讓你婚姻破滅」為題發文，直指「被男友的兄弟威脅到快瘋了，誰年輕時沒行差踏錯？我是當過外送茶那又怎樣？不偷不搶也是憑本事賺錢，到底礙到誰了？」。

女生指出，自己已上岸沒做「外送茶」快2年，最近與男友計劃結婚，可是早前她發現，男友的其中1名好友是昔日的客人。她續指，未婚夫的朋友每次見面時，都做出騷擾行為，「就算曾交易也只能算客人不是嗎？每次聚餐還是來我家就對我狂眨眼，還話中有話好像怕別人不知道一樣，你給錢我給服務很正常好嗎？」。

她不滿該名朋友辱罵她「爛女人」，直言對方是渣男，結婚生子後仍有「叫茶」習慣，揚言若對方想戳破她的秘密，她也會反擊，「要魚死網破我也沒在怕啦，看到時誰死的慘！」。

女生說，每次見面未婚夫朋友都對她狂眨眼，還話中有話暗諷她「爛女人」，令她十分困擾。（《夫妻的世界》劇照）

有網民留言嘲諷樓主做「外送茶」時沒想過後果，「賣的時候怎沒想到從良之路有多艱難？一日茶，終身茶」，又指其實她內心也介意自己的過去，「如果你覺得以前做茶妹正正當當憑本事賺錢，你就誠實跟未婚夫說啊，這樣也不會被威脅了不是嗎？」。

有網民就質疑未婚夫朋友的舉動有陰謀，「以前是付費喝茶，現在是想威脅你免費喝茶」、「就是喝過覺得不錯，所以還想再喝」。

女生直言，未婚夫朋友是渣男，結婚生子後仍有「叫茶」習慣。（《心靈的聲音》劇照）

有網民建議樓主應主動向未婚夫坦白，「這是你的因果，你無法改變別人的既定印象，那你就改變自己去接受，而不是要別人去接受你，你跟你男友要去做溝通，找到最好的方式去面對這樣的情況，如果雙方無共識，以後路也難走，離開也是一條路」、「建議自己說，未婚夫但凡出現讓妳不愉快的表現，就放手吧，沒必要讓自己活的心驚膽跳」。

有網民則提議各種反擊方法，「下次換妳對他老婆狂眨眼，然後他老婆就會說妳一直對她眨眼，不知道是什麼意思？」、「一次讓步往後就是無限輪迴，甚至得寸進尺，如果他真的要讓你死，就慢慢蒐證到時候告他恐嚇勒索」。