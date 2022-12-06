港男大馬公幹墮援交騙局　向美女付款未開房即被敲詐　後續嚇到傻

色字頭上一把刀，人在外地更要小心！有港男早前到馬來西亞公幹出差，其間寂寞難耐便通過社交網絡欲約女子援交，沒想到卻反遭敲詐騙財恐嚇，損失約1,000港元，更害怕心慌。該港男目前已回港，呼籲其他欲約援交的人「小心為上」，以免墮入騙局。



！有港男早前到馬來西亞公幹出差，其間寂寞難耐便通過社交網絡欲約女子援交，沒想到卻反被敲詐騙財恐嚇。（示意圖，priscilla-du-preez／Unsplash）

據馬來西亞《中國報》報道，該香港男子杰森（化名）早前獨自到大馬公幹，在好奇心驅使下上網尋找色情服務，意外在某社交網站發現援交資訊，於是隨機找了1名華裔美女為對象。

2人隨後在Telegram聊天，女方要求杰森告知地址，並要求杰森先支付來回車費，待收到錢後，她就會前往杰森所在的酒店交易。由於杰森沒有馬來西亞銀行戶口，女方提供了虛擬貨幣平台，雙方約好時間後，杰森共繳付了145泰達幣（USTD，約970港元）。

女方隨後要求轉到WhatsApp繼續聊天，並稱鑑於安全因素，她會把行程告知1名男性友人。杰森之後收到該男性友人電話，要求他另外繳付1,000泰達幣（約6,700港元），杰森感到不對勁，立即取消交易，詎料該男性友人竟自稱來自黑社會，還恐嚇絕對不會讓他安全離開馬來西亞。

杰森呼籲欲約援交服務的人「小心為上」，以免墮入騙局。（示意圖，Tetiana SHYSHKINA／Unsplash）

杰森本來沒有放在心上，但該名男子連發送數段恐嚇片段給他，他才開始害怕慌張，並向酒店要求換房，酒店也加強保安。

目前杰森已安全回港，強調「我其實沒有很需要，我只是想女方陪我走走夜市，牽牽手，還有吃吃飯而已」。他又呼籲欲約援交服務的人「小心為上」，以免墮入騙局。