內地女懷孕31周入境香港攻略　開心沒被盤問：走優先通道不用排隊

網上不時有內地孕婦分享入境香港時被拉進「小黑屋」盤問經歷，惟近日有內地女在小紅書留言講述自己來港攻略，她稱自己懷孕31周，來港前準備了能證明自己會在內地生孩子的文件，以表明不會留港產子，但都沒有派上用場，更大讚過關時受到超好待遇，「我們走優先通道不用排隊」。



網民對於樓主的經歷表示難以置信，直指很多孕婦入境香港時都會被查問，但亦有人承認試過來港時瞞報已懷孕10周，「因為我包車回廣州，私立（醫院）跟我說別說自己懷孕，好麻煩！」，但隨即有網民提醒應如實申報，以免犯法。



有懷孕31周的內地孕婦分享，過去聽說過香港會刁難懷孕逾27週的孕婦，故準備了大堆資料證明不會在香港產子，沒料到過關時超順利，沒被截停查問。（小紅書圖片）

有內地孕婦於小紅書以「31w孕婦 香港絲滑入境~超友好」為題發文表示，過去聽說過香港不讓懷孕逾27周孕婦入境，搜尋小紅書後，得悉不少內地孕婦都被關進「小黑屋」盤問，甚至有直接被遣返的人。

感擔憂的她於是搜尋順利入境攻略，並準備了很多資料，生產醫院證明、月子中心合同、產檢證明等一大堆，「能想到的只要能證明自己在內地生孩子，不在香港生產的資料都準備上了」，沒料到根本不需要用這些證明文件。

樓主大讚香港機場工作人員態度好，而且沒被攔着查問，「過關的時候工作人員看我是孕婦還帶我們走優先通道不用排隊，而且態度超級友好。從下飛機到出機場，沒有一個人攔住我或者問我是否懷孕，開心」。

不少網民不敢相信樓主十分順利入境，「不可能吧？知道是孕婦居然不盤問，難以置信啊」。（《Baby復仇記》劇照）

不少網民不敢相信樓主十分順利入境，「不可能吧？知道是孕婦居然不盤問，難以置信啊」、「我不敢相信你說的，如果你是持有國內護照，畢竟我懷孕才16周的時候，從英國回國途經香港轉機都被抓去問話了，提供了一系列的資料才放我通關」、「很幸運，我一個朋友也是懷孕30多周了，有香港身份只是轉機也被刁難了2個多小時」。

不過也有網民指出，「香港海關看戶籍的，他們有點看人下菜，我坐頭等和商務時都很快沒問題態度很好，經濟會問很多」、「現在香港非法逗留生育的，產婦要面臨坐牢罰款，而且出生的BB也有可能拿不到香港任何證件！私立醫院現在基本不接雙非內地孕婦，那麼海關也懶得一個一個的查」。

有網民留言公然分享自己曾試過入境香港時瞞報懷孕10周。（《輪到你了》劇照）

然而，有內地女留言公然留言分享自己曾試過入境香港時瞞報懷孕10週，「我入香港被海關問有沒有懷孕，我回答沒有，然後又問一次，我依然回答沒有，本人入境時候孕10W。因為我包車回廣州，私立（醫院）跟我說別說自己懷孕，好麻煩！」。隨即有網民提醒，「不要教人犯錯呀，被查出來是要付法律責任的」。

但該內地女回覆時強調，「我教誰了，我把自己經歷說出來而已。我帶着兩個3歲以下孩子，我為自己方便，也沒有鼓勵別人這樣做」，認為自己沒有做錯。

翻查資料，早前曾有一名26歲內地孕婦以旅客身分抵港，在未經預約下前往急症室產子。並向入境處職員作虛假申述，訛稱對自己懷孕一事並不知情，調查人員其後發現，內地女於抵港前曾在內地進行產前檢查。被告最終承認其來港的真正目的是為了在港產子，今年3月22日於沙田裁判法院被判監禁14個月。