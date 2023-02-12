公屋輪候｜港男內地妻懷孕16周　想加BB名房署拒批　網民：好合理

不少公屋輪候者會將腹中寶寶加入做家庭成員，務求加快輪候及爭取較大單位。有港男在討論區發文，指太太只有內地身份證，但預計會來港生育，在懷孕16周時申請把寶寶加入做家庭成員，日前竟收到房屋署通知，稱寶寶不能加入輪候，他質疑「是這樣的嗎？」。網民揶揄樓主說得好像遇到電騙一樣，解釋當局始終要先確定他的孩子會擁有香港居留權，建議他不信可親身到樂富房委會中心查詢。



樓主內地妻子懷孕逾16周，只有內地身份證，預定會來港生育，惟他申請將寶寶加入公屋輪候卻被房署拒絕。（示意圖／Getty Images）

樓主日前在香港公營房屋討論區發問關於懷孕及加名問題，他表示自己是香港永久居民，正申請公屋，但太太只有內地身份證，已懷孕16周，預約會在香港生育。他在1月底時申請將寶寶加入公屋輪候，但日前收到房署電話，離奇地說寶寶不能加入輸候公屋，「因為我太太沒有身份證」，故要等寶寶出生後才可以加名，「是這樣的嗎？」、「之前不是說滿16周有醫院預約分娩紙就可以嗎？」。

網民笑言樓主是否將房署的電話當電話騙案，建議他有疑問可以親身去樂富房委會中心查詢查詢。樓主回覆稱相信不是騙案，的確是房屋署打來，網民更好奇既然他都得到官方回覆，為何還要上網提質疑，「難道有網友答你『不是這樣的』，你又信嗎？」。

網民指房署始終無法確認其孩子會否獲得香港居留權，故只能待他取得香港出世紙才處理加名事宜。（資料圖片）

有留言解釋當局始終要確定他的孩子會擁有香港居留權，若果其妻是擁有香港居留權的女性，懷孕滿16周已可將證明文件提交給房署審核，提醒樓主只能等寶寶「拿到香港出世紙即刻去加」。

正輪候公屋的申請人想在申請期間加入家庭成員，要填寫「更改已登記公屋申請的資料（增加家庭成員） 」表格。據房署資料，如申請加入的家庭成員為配偶，要提交結婚證明文件副本、配偶身份證明文件副本，如配偶居港未滿7年，要附印有首次獲准入境日期的單程證／旅遊證件／護照或相關證明文件副 本。如懷孕滿16周，可遞交註冊醫生簽發列明預產日期的證明文件副本。

（綜合）