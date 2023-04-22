夫妻為鬥氣飲潔廁劑　雙雙中毒倒地　丈夫報警哀求「先救我老婆」

夫妻間有爭執是平常事，如何冷靜應對就是考驗。四川一對夫妻日前就為了賭氣，雙雙喝下潔廁劑導致中毒，所幸丈夫在倒下前報警求助，才不致悲劇發生。經救治，兩人脫離危險期。由於丈夫在警員到場後執意要救護員先救妻子，令網民感慨，表示「如果感情深厚，怎麽會你死我活！能放下自己、犧牲自己才算愛」、「生死見真情，就是情緒過激累事」。



四川瀘州一對夫妻因為鬥氣喝下潔廁劑中毒，丈夫倒下前用盡力氣報警求助，又堅持要民警先救妻子。（「平安瀘州」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於4月14日，四川瀘州一對夫妻因為鬥氣喝下潔廁劑中毒，丈夫倒下前用盡力氣報警求助。龍馬潭區公安分局小市派出所接報後派民警前往救援，警員到達時發現夫妻二人倒臥地上，丈夫仍有意識。

部份醫護人員留下照看女子，1名民警就上前扶起男子，把他背下樓去救護車處，並說着「快點上來，不要睡不要睡」，而男子就堅持要民警先救他妻子。

民警堅持再行樓梯返回樓上，和同事一起搭救中毒女子，將她抬下樓送院。（「平安瀘州」微博影片截圖）

從瀘州市公安局官方微博「平安瀘州」上傳的影片可見，男子被民警背下樓時嘴裏說着「快點救我老婆」，而民警表示「你老婆那有醫生啊」、「堅持住，不要睡」。民警將男子背下5樓後，把他交給醫護照顧。此時，民警已經有些體力不支，向同袍稱「我來不起了」，但仍堅持再行樓梯返回樓上，和同事一起搭救中毒女子，將她抬下樓送院。

當地派出所工作人員表示，丈夫執意要民警先救其妻，足證他們「感情還是比較深厚」，又透露，由於送院及時，這對夫妻已經脫離生命危險。

（綜合）