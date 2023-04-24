殘忍！3辣妹遭割喉棄屍河邊　生前疑被虐待　最後訊息變死亡預告

厄瓜多爾早前發生極為殘忍兇殺案， 3名年輕女子慘遭被割喉殺害，並被棄屍在河邊泥地，手法極為駭人。事後找出3人身份，分別是女歌手及模特兒，她們相約一起到海灘遊玩後遇害，而她們死前的最後訊息被公開，看出已預感自己將會遭遇不測，警方現正循這些訊息找尋緝兇線索。



綜合外媒報道，3名死者為22歲模特兒娜耶莉（Nayeli Tapia）、21歲女歌手尤莉安娜（Yuliana Macias）及19歲女大生丹尼絲（Denisse Reyna）。尤莉安娜曾是團體Las Diablitas Taz Taz的成員，但之後退出單飛發展，年紀最小的丹尼絲正在Quevedo州立技術大學攻讀農牧學專業的第3學期。

她們的家人在當晚報警，但警方對她們是否有與其他人見面也毫無頭緒。惟2天後，埃斯梅拉達斯河岸（Esmeraldas River）的漁民，指狗隻不斷嗅聞傳來惡臭的地下，好奇之下挖開驚見死者遺體，於是報警。

警方指，3名死者當時身穿泳衣，手被綁起來，嘴巴也被封住，慘遭割喉殺害，懷疑生前被恐怖虐待，因此立即調查事件。

有閉路電視拍到3名死曾與另2名男子會面，警方不排除她們的死和這2名男子有關，並推測3名死者可能是於4月5日在基寧德縣（Quininde）農村被殺害。

21歲女歌手尤莉安娜（Yuliana Macias）的家人為她舉辦葬禮。（網上圖片）

娜耶莉妹妹公開娜耶莉生前傳送的最後一封訊息，內容只見娜耶莉在4月4日晚11時10分給妹妹傳了她的定位，還告訴妹妹是以防萬一才傳這訊息。

而另一名19歲死者丹尼絲也曾在出事前傳訊息給其友人，告訴對方自己感覺將遭遇不測，如果她出了什麽事，希望朋友們知道自己很愛對方，看來兩人的最後訊息彷彿預視了自己的死亡。據報，娜耶莉傳給妹妹的定位，正是3名死者遺體被發現地方。

當局其後還找到了載送3名死者前往該處的車輛與1部手機，加上這些訊息或能成為警方的關鍵線索。