野生捕獲黑眼圈肥雀　遠睇似小貓熊超可愛　一秒變臉化身恐怖殺手

大自然有許多生物存在不為人知的秘密。最近一段影片在網路上瘋傳，幾隻全身白胖長出黑眼圈的鳥兒停在樹枝上休息，模樣相當憨態可掬，吸引不少網友直呼超萌，但專家卻揭露其真實身分，竟是幾秒內就能殺死獵物的猛禽。



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綜合陸媒報導，最近有一段影片在網路上爆紅，有民眾在江西省婺源縣森林的樹上看到幾隻相當可愛的肥胖小鳥，該種鳥類身形矮小，全身覆蓋白色與黑色相間的羽毛，最大的特徵就是牠們臉上長著像是黑眼圈的羽毛，近看像企鵝遠看像貓熊的模樣相當吸引人，相關照片與影片在網上瘋傳。

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不過，專家表示千萬不能小看這麼可愛的鳥兒，牠們可是相當凶猛的猛禽。長期觀察野鳥的攝影師余凌飛表示，這種鳥類叫做白腿小隼，也被叫做「小貓熊鳥」，是全球性近危鳥種，雖然長相憨態可掬，但牠們只要進入捕食狀態就會「變臉」顯露出殺氣及霸氣的一面，幾秒內就能殺死獵物。

余凌飛說，白腿小隼的主食是會飛的昆蟲，像是蝴蝶、蜻蜓等，到了冬天沒有蜻蜓蝴蝶的時候，就會改獵殺紅頭長尾山雀、麻雀、柳鷹等鳥類為食，是屬於雜食性的鳥類。白腿小隼身高只有17厘米，體重比雞蛋還要輕，但牠們在獵食的時候可是充分發揮了輕巧的身軀進行捕獵，往往不須幾秒就可以將瞄準的獵物用雙腳殺死。

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