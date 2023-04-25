贏在起跑線│父為3歲子砸$700萬建豪華幼兒園　網民：是我爸就好了

父母緊張子女的教育無可厚非，但內地有1名爸爸卻不是為兒子選間好的學校，而是自己起學校，做法極為霸氣。這位富爸爸為了3歲兒子，在江蘇省豪砸600萬人民幣（約700萬港元）起1間幼兒園，除了有教室、舞蹈室，更有超大片草地，為兒子打造最優質的教育環境，同時實現了自己的夢想，令不少網民羨慕不已：「別人的爸爸就是不一樣！」



據內媒報道，這位富爸爸在社交平台拍片分享，指自己的3歲兒子快要讀幼兒園，於是豪花了600萬人民幣建了一間幼兒園，耗時7個月。父親透露，為了讓兒子擁有優質又安全的學習環境，先花了45萬人民幣（約51萬港元）完成建築設計圖，餘下的建築費用了500多萬人民幣（約570萬港元），剛好峻工讓兒子入讀。

而校園設備極為豪華，為了採光好而修改房子結構，以落地大玻璃為窗戶，建有兒童視角廁所，除了基本教室，亦設有舞蹈室及電影放映室，因兒子喜愛看動畫卡通。

而室內還設有地暖系統，戶外則建了超大草地，可以讓小孩體驗摘果樹。最浮誇的是教室連接了滑梯，可從2樓直接滑到地面，完成了他夢想中的幼兒園。幼兒園招生後，吸引不少孩子入讀，1個學期學費不含伙食為3980元人民幣（約4500港元）。

看到這間夢幻幼兒園，網友紛紛留言表示羨慕，「霸氣」、「要是我爸就好了」、「別人的爸爸就是不一樣」、「相信我，你也可以，首先要有600萬，其次轉完賬不用喝西北風」。