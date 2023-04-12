爸爸臨終遺言太潦草看不懂求救　網民認出9字真身感動：真的淚崩…

父親臨終說話語重深長。有內地網民近日於小紅書發文，指其爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網民求助：「有姐妹可以認出來嗎？」內地網民看後紛紛「伸出援手」，一致解讀出話語「真身」原來是9個字，直指「真的淚崩」。



有內地網民近日於小紅書發文，指其爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網民求助。（小紅書）

該內地網民於小紅書以「認不出爸爸臨終寫的字」為題發文，指其爸爸近日病逝，臨終前拉着媽媽的手說話，但由於媽媽聽不懂，遂讓爸爸寫出來，「寫了一行媽媽說看不懂，又拿過紙筆寫了一行」。

然而由於爸爸臨終寫字過分潦草，樓主一家無法讀懂，故向其他網民求助：「這大概就是爸爸最後留下的隻言片語了。求助有姐妹可以認出來嗎？」

有內地網民近日於小紅書發文，指其爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網民求助。（小紅書）

內地網民看後議論紛紛，一致解讀出爸爸臨終遺言「真身」 ── 「不要難過，我想你堅強」，瞬間感動落淚，「應該是，真的淚崩」、「認同這個」、「我哭了」。

也有網民安慰樓主「親人離去，但只要我們不忘記，他就永遠在」，並分享自己父親臨終遺言，「 我爸臨終時候說，這一生身無長處，不曾留下什麼給我，我哭到說不出來話，我想對他說，並不是的，你給了我柔軟的靈魂和此後漫長的一生」、「想起我爸爸臨終前，因為太累了，沒有及時給我爸換紙尿褲，生自己的氣，氣哭了，邊哭邊幫我爸換紙尿褲，他突然看着我，飆出來一句妹啊你要堅強啊」。