短裙女上車前搖臀熱舞片瘋傳　連環跌倒超慘　網民：我未上車喎！

在有車輛行經的公路登上汽車，理應在顧及安全下盡快上車，但這名穿短裙女子打開車門後卻先跳一陣熱舞，結果下場慘了！網上最近瘋傳一條影片，1名短裙女子在馬路上打開車門，但趁同伴上車之際卻遲遲沒有上車，反而在車門旁搖臀熱舞長達5秒，結果汽車照開出，短裙女驚惶失惜下衝前追車，但不慎跌倒露出一雙玉腿，「鯉魚翻身」打算再追，卻又跌在地上。好不容易站穩腳步才繼續沿馬路追車，過程險象環生，直至私家車司機疑知道「遺下」女子，打燈號停車等候，最終短裙女成功上車離開。

後方車輛一直保持安全距離，才沒有撞及短裙女，但車cam拍下整個過程，其後在網上瘋傳，網民紛紛恥笑短裙女的行為，又稱憶起已故喜劇藝人吳孟達在電影《逃學威龍》大叫「我未上車喎」一幕。



車輛左邊後座站着1名短裙女子，明明已經打開車門，但遲遲不肯上車，反而在車旁搖臀熱舞長達5秒。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）

該段車cam影片被上載至facebook群組「爆廢公社二館」，片長大約30秒，可見1輛私家車停在馬路中，後座右方有2人先後上車，但左邊則站着1名短裙女子，她明明已經打開車門，但沒有跟隨同伴上車，甚至不理會仍然身處馬路，竟「把握時間」突然跳舞，悠然自得半蹲大力搖臀，過程長達5秒。

短裙女追車情況逐格睇：

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司機疑沒有理會短裙女是否已經上車，在其他人上車後隨即開車，短裙女立即急步追上打算登車，懷疑步伐不穩，意外跌倒露出一雙玉腿，但她施展「鯉魚翻身」動作，起身後試圖再追車，但明顯重心仍然未穩，「一仆一碌」向前跌下。這次她汲取經驗，先站穩身子繼續沿馬路追車，司機疑醒覺「遺棄」了她，於是打燈號停車等候，最終短裙女成功上車。

網民截圖重提電影《逃學威龍》一幕，已故喜劇藝人吳孟達鎖好載有走私軍火的貨櫃後，周星馳立即開車，但吳孟達尚未登車，於是大叫「我未上車喎」。（《逃學威龍》電影截圖）

短裙女的狼狽情況被後方車輛的鏡頭全拍下，幸車輛一直保持適當距離，才沒有撞到該名女子，其後影片在網上流傳，更配上強勁背景音樂，大批網民紛紛留言稱「笑死」，質疑短裙女是否喝醉，甚至有人截圖重提電影《逃學威龍》一幕，已故喜劇藝人吳孟達鎖好載有走私軍火的貨櫃後，周星馳立即開車，但吳孟達尚未登車，於是大叫「我未上車喎」。