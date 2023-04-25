50歲大媽網戀22歲小鮮肉　約炮沖涼後見1景象悲憤報警　真相竟是…

網戀以為遇真愛，卻無辜受騙，蒙受雙重打撃。內地1名中年女子離婚後透過網上交友平台覓良人，配對了1名35歲男子。本來她覺得兩人相差15年不相襯，但抵不過「年輕人的甜蜜攻勢」，女子墮入情網。誰知「情網」原來是「騙網」！女子興高采烈與對方「奔現」（由線上虛擬戀愛轉為線下真實戀愛）開房，竟發現對方是個22歲「小鮮肉」，甚至趁她洗澡時將她的金銀首飾、貴重財物偷去，女子悲憤報警。警方拘捕男子後，他坦承自己是慣犯，已非首次用「美男計」在網上欺騙大齡女性感情，通常把女性們約出來後再趁機盜竊財物，而她們大多不願將情色騙案道出，因此才一直逍遙法外。



浙江50歲張女士離婚後，透過網上相親平台結識到1名22歲的王姓男子，相約見面開房時被偷去財物。（示意圖 / GettyImages）

綜合內地媒體報道，浙江某地有名50歲張姓女子離婚後一直獨自生活，起初對於單身生活感到頗愜意，漸漸到了後來就想找個人共度餘生，於是開始透過網上相親平台結識有緣人。1名聲稱35歲的王姓男子申請與她配對，當時張女士覺得兩人年齡差距有點大，但沒想到王某卻對張女士展現出極大熱情。

王某表示自己離過婚，沒有子女，問張女士會否嫌棄自己，又坦言因經歷過婚姻失敗，希望與成熟穩重的女性交往。張女士認為自己也經歷過失敗婚姻，兩人境況相似，將來就不一定會再婚姻失敗。加上在王某的甜言蜜語攻勢下，張女士放下了年齡顧慮，墮入情網，開始與王某在網上隔空傳情，後來更決定約出來在咖啡店見一面。

張女士洗完澡後發現放在房內的金銀首飾、貴重財物通通不翼而飛，原來是被網戀對象王某偷去。（示意圖 / GettyImages）

到了見面日，張女士特意打扮一番，配戴上金銀首飾。終於見面時，張女士一見到王某就覺得他不像是35歲男性，反倒像個「小鮮肉」，於是再次詢問王某年齡。沒想到王某這時才坦白，原來他只有22歲。王某隨即信誓旦旦重申年齡不是問題，自己對張女士「是真愛」，張女士不疑有他，未有多加揣度，只覺得他為人不錯，可以發展。隨後在王某暗示邀請下，相約到附近賓館開房共度春宵。

就在張女士洗澡時，浴室外一直傳出聲響，但她卻沒有為意，直至洗完澡才發現放在房內的金銀首飾、貴重財物通通不翼而飛，而同樣消失不見的還有剛剛尚在甜言蜜語的王某。一場網戀發展到這地步，張女士即時明白是遇上騙案，於是張女士即時報警求助，民警趕到調查四周監控，很快就將王某拘捕歸案。

審訊期間，王某如實交代案情，他設下圈套，以開房為由偷取張女士錢財。他甚至承認自己時常以同一手段騙財騙色，原來他是慣犯，多次實施「美男計」在網上欺騙大齡女性感情，只是不少女性受騙後羞於啟齒，沒有報案，王某才逍遙法外至今。目前他已因涉嫌盜竊張女士財物被刑事拘留。

任丘市于村司法所指出王某所為已經明確構成盜竊罪。（微博截圖）

任丘市于村司法所於本月初在網上分析案情，指出王某所為已經明確構成盜竊罪。而根據中國刑法第264條，盜竊金額巨大或者情節嚴重的，處3年以上10年以下有期徒刑，並判處罰金。

（綜合）