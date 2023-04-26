6歲童失蹤疑被殺　母建水泥露台後全家逃往印度　家人揭虐兒細節

美國德州發生兒童疑被殺案，1名肢體及發育均有殘障的6歲男童，自去年11月失蹤至今音訊全無。男童母親則與新任丈夫，即男童繼父帶同另外6名子女飛往印度，最可疑的是，男童母親在離境前花了大筆金錢，在租來的房子前建了一個水泥露台，並要求工人趕工。當地警方經調查，相信男童已死亡，並懷疑其屍體被藏於水泥露台內，目前正持續挖掘搜索遺體。



綜合外媒報道，居於美國德州沃思堡（Fort Worth）南部的6歲男童諾艾爾（Noel Rodriguez-Alvarez），自去年10月最後一次露面，一直失蹤至今。

當地警察局長史賓塞（Craig Spencer）於4月6日的記者會上表示，從已掌握的證據及現場環境來看，相信諾艾爾可能已經死亡。他表示，諾艾爾母親辛蒂（Cindy Rodriguez-Singh）早前聘請了承建商，為其租住房子的庭院興建一個大露台，並且選用水泥作為物料，令她惹來極大嫌疑，「這間房子不是她擁有的，我們很奇怪為何要把錢花在屬於別人家的庭院，尤其是這樣又大又精緻的露台」。

警方在4月初曾將露台地面挖開，連夜挖掘露台的土壤，但沒有找到男童遺體。當局其後出動搜索犬，牠們聞到地毯和露台下的表層土壤有人類遺骸的氣味，並發出了「警示」，但目前不能確定搜救犬發現的遺體氣味，是否仍然失蹤的諾艾爾。

警方於4月初曾將露台地面挖開，連夜挖掘露台的土壤，但沒有找到男童遺體。（網上圖片）

至於辛蒂與新婚的丈夫，即諾艾爾的繼父艾許迪普（Arshdeep Singh），已於上月22日帶同另外6名子女飛往印度。警長史賓塞續說，辛蒂去年11月初已替全家人申請護照，唯獨卻獨欠缺諾艾爾的份，連照片也沒替他拍，令她的嫌疑更大。

據外媒報道，辛蒂的親友也知道她虐待諾艾爾，甚至曾形容諾艾爾「被邪靈惡魔附身」，會傷害其他兄弟姊妹。辛蒂的母親直指女兒經常不讓諾艾爾吃東西或喝水，原因是不想幫他換尿片，認為孫兒失蹤與女兒有關。

目前警方仍持續進行搜索，暫未有發現，正依遺棄與危害兒童等罪，對辛蒂和艾許迪普發出逮捕令。聯邦調查局（FBI）亦正與印度及相關國家聯繫，請求協助逮捕及將辛蒂和艾許迪引渡回美受查。