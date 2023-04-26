馬桶鑽出生猛八哥超驚嚇！台男困惑：鳥會鑽下水道？水電專家咁講

上廁所時突然發現馬桶中有外來動物都咪話唔驚！台灣有男生近日方便時，驚見馬桶內有隻活生生的小鳥，但他記得明明已緊閉窗戶，不知小鳥從何處進屋，遂立即發文詢問廣大網民：「有沒有遇過的朋友可以解惑一下？」有網民留言指出，馬桶中的小鳥真身為八哥，而當地過往曾有不少人於網上討論區分享，稱馬桶內同樣曾鑽出八哥。有水電達人接受當地傳媒訪問時指，若住宅排氣口沒裝細網阻隔外來物，鳥或蛇類有機會鑽進排氣口到達馬桶。



台灣有男生近日上廁所時驚見馬桶內有隻活生生的八哥。（「Dcard討論區」圖片）

該男生於Dcard討論區以「馬桶中出現鳥，到底怎麼回事？」為題發文，指出早上起床上廁所時，赫然發現馬桶中有隻小鳥。起初他還不相信，遂立即戴上眼鏡重新確認，「發現真的是鳥，還活着！」。從他上載的照片可見，1隻黑色羽毛、黃色尖嘴的小鳥浸在馬桶水中，猶如正在浸浴。

男生十分困惑，指家中窗戶並無打開，好奇八哥進屋的方法，「窗戶全部都完好無損，到底怎麼進來的！還是鳥會鑽下水道？」，因此決定發文，希望曾有類似經驗的網民能夠幫忙解惑。他又補充，為了不傷害八哥，拍照後已將小鳥抓起來放生。

男生十分困惑地說，「窗戶全部都完好無損，到底怎麼進來的！還是鳥會鑽下水道？」。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

帖文惹來網民笑言，「糞怒鳥（憤怒鳥）」、「變成臭臭鳥了」、「平時都是被鳥屎襲擊，想不到有一天可以換你拉屎在鳥身上」、「牠看起來好無辜，超好笑，哈哈」、「這樣算是逆流而上嗎？」、「你的馬桶怎麼這麼酷」、「希望我的馬桶會噴紙鈔」。

有網民則分享類似經歷，「一想到之前下大雨在拉屎，馬桶鑽出一隻老鼠，還想跳出來」、「這讓我想到那一天，我在上廁所（大號），想說為什麼屎下去了，明明咚一聲了，為什麼現在還在啵啵啵的，結果看下去他X的一隻青蛙在游泳」、「澳洲的更好玩喔，嗯嗯到一半，蛋蛋突然感覺到滑溜溜的東西」，有人就笑說「感覺全世界的馬桶一半以上都會長出奇妙的生物」。

鳥類從馬桶鑽出並非沒可能！▼▼▼

翻查台灣《三立新聞》2019年的報道，台灣有女大學生於半年內曾兩度目擊馬桶鑽出小鳥，第二次鑽出的八哥更於水中不斷拍翼，嚇得她急急向家人求救。嘉義消防員更曾經從民宅的馬桶中，拉出一條長近100厘米的超毒眼鏡蛇。

《三立新聞》當時曾訪問水電達人金一峰，指出廁所排氣管並不寬敞，但若排氣口沒裝細網，鳥或蛇類都有機會經排氣口鑽進並到達馬桶。至於體型較大的八哥鑽進排氣管，金一峰則形容「不能排除說完全不可能，只能說機率是非常非常低」。