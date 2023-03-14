廁所被蓄意破壞「一地污糟嘢」打開馬桶更驚人　網民批：道德淪喪

圖書館向來給人安靜、有氣質的印象。然而近來日本有間圖書館，卻遭到不明客人的惡搞，蓄意破壞廁所的整潔，誇張程度讓館方決定報警，照片公布之後，也引起網友們的撻伐。



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根據日媒「まいどなニュース」報導，這件事發生在日本「茨城縣立圖書館」。館方在官方Twitter上，公布自3月5日星期日開始，二樓的男側因為整潔遭到嚴重破壞，因此暫停使用。

從館方分享的照片中，可以看到地板及馬桶周邊等處，都散落著大量弄碎沾濕後的衛生紙。而馬桶裡還有丟棄的衛生紙卷筒，因此明顯是有人蓄意破壞，且已經不是第一次發生。館方除了請業者修復之外，還立刻聯絡警方，並在官方Twitter上稱「絕對不會原諒破壞者」，展現出一定會追究到底的決心。

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網友們看到照片也難以置信，紛紛表示「這也太扯了吧」、「還有良心嗎」、「看了一眼就覺得好誇張」、「居然還是第二次！犯人同一個吧」、「是猴子嗎」、「修理費算公費，換句話說就是大家的稅金」、「道德淪喪的時代，跟迴轉壽司事件一樣」、「該祭出刑法216條器物損壞罪了」、「真好奇到底怎麼弄的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】