連環悲劇！夫癌逝、子女車禍同死　台母痛失3至親崩潰：難以承受…

台灣彰化發生奪命交通意外，年輕弟弟騎電單車載姊姊一同前往工作，途中與一輛貨車相撞，兩姊弟被撞飛，摔落水溝，雙雙當場死亡。母親得知噩耗後情緒崩潰，因在1年半前其丈夫因肝癌去世，如今又突然在母親節前失去兩子女，在短短年半便痛失3位至親，實在難以承受這份傷痛。



綜合媒體報道，車禍發生於本月19日中午時分，20歲謝姓男子騎電單車載其21歲姊姊，行經線西鄉草豐路與和線路巷口，該路口有交通指示燈，但電單車與駕駛白色貨車的47歲何姓女子均沒有減慢車速，雙方發生碰撞，貨車失控側翻，電單車則瞬即起火，加上撞擊力道太過猛烈，謝姓姊弟當場被撞飛，摔落水溝及地上，頭部嚴重受傷，兩人當場已失去生命迹象，緊急送醫宣告不治。

喪生姊弟的母親知悉噩耗後情緒崩潰，因在1年半前經營汽車修廠的丈夫因肝癌離世，剩下她與3名子女相依為命，小兒子因為沒有修車手藝，從零開始學起承接父親事業，在證券行工作的女兒也一起幫忙家族生意，而女兒曾出車禍弄斷手，進行了3次手術復健，但已沒辦法開車，靠弟弟載她出入。事發時兩姊弟正要出門工作，不料遇上死劫，現只剩下大兒子與她相依為命，境況令人心酸。

謝母在1年半之間先後失去丈夫及兩名子女，圖為今次意外的死者。（網上圖片）

謝母心痛地指控貨車司機完全沒有煞車，兒子的頭顱被撞至破碎，女兒頭部也受重創，兩人遺體的修復費加上殮葬費要20多萬新台幣（約5萬港元）， 現時陷於經濟困頓的她無力負擔。當局表示，已派人慰問謝家，啟動關懷機制，此外，亦有慈善團體協助喪葬費用等，以幫助死者家屬渡過難關。