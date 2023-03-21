直播悲劇！21歲女子直播「假上吊扮自殺」博流量　腳一滑下場悽慘

不要用死亡開玩笑！印尼1名21歲女子打算直播一段自殺未遂的「創作內容」影片，但當她站在椅子上並把頭套進懸掛的布條時，突然腳下一滑，從椅子上滑落，「假上吊」變「真上吊」，丟了性命。



印尼1名21歲女子打算直播自殺未遂的「創作」影片，但當她把頭套進懸掛的布條時，突然腳下一滑，從椅子滑落，「假上吊」變「真上吊」丟了性命。（marissa lewis/unsplash）

綜合外媒報道，3月1日晚上約9點30分，印尼西爪哇省茂物縣（Bogor）陸維利安鎮（Leuwiliang）西伯村（Kampung Cibeber）1名在餐廳任職侍應的21歲女子，在網上直播時「假裝上吊自殺」，卻因腳下打滑意外勒斃。觀看直播的網民及她的朋友目擊慘劇，於是即時趕往她的住所施救，但為時已晚。

據當地媒體報道，死者早前曾在直播時表達過有自尋短見意圖，當時吸引了大量網民留言關心。事發前，她曾和朋友視像通話，並表示正在考慮拍攝自殺未遂的「創作內容」影片。當時朋友曾詢問她的意圖，又以為她在說笑，沒想到她竟然真的準備了椅子和長布條準備上吊，並表示「我要直播，我要造內容啊」。

警方指死者朋友從直播畫面見到慘劇，即時前往她家中救援，但為時已晚，到達時死者已氣絕。（資料圖片）

陸維利安警察局長蘇普里亞托（Agus Supriyanto）於3月9日公布案情，指死者當時站在椅子上，將懸掛於門上的通風口布條套在頸上，結果站不穩，不小心從踩着的椅子上滑落，她的朋友透過直播畫面看到慘況，即時前往她家救援並報警求助，「當她到達時，她發現她的朋友已經死了，脖子懸在門框上」。

蘇普里亞托又指，從檢查結果來看，死者死於窒息。而死者的朋友表示，沒有發現死者生前有自殘行為，也沒有因為什麼問題真的打算上吊自殺，不過，相關說法仍有待警方進一步核實。目前，警方初步認為女子死於意外，並已將遺體交還給她家人。

（綜合）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288