街上拾到朝鮮護照！港男尋姓金失主引熱議　網民籲交去警署領事館

遺失護照的確相當麻煩，有港男於街上拾獲一本朝鮮護照，他今早（27日）於網上群組發文尋失主，帖文引起網民熱議，直言朝鮮護照十分罕見，「第一次見朝鮮護照」，不少人呼籲樓主盡快將護照交去警署或朝鮮駐香港總領事館，待相關人員處理。



有港男於街上拾獲一本朝鮮護照。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

該港男於facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文貼出多張照片，指出於街上拾獲一本朝鮮護照，護照主人姓「KIM（金）」，他急尋失主，問「邊個留低咗？」，又疑惑為何朝鮮人會入境香港，他說計劃將護照放進郵筒。

從照片可見到他手持一本深藍色朝鮮護照，表皮印着是公務普通護照（려권 (공무려행용)／旅券（公務旅行用），表皮及內頁都印上朝鮮國徽，內頁另印有國花天女木蘭和「DPR KOREA（朝鮮民主主義人民共和國）」。

根據網上資料，朝鮮普通人民並不能自由出國，持有公務普通護照者通常是出國交流的中等級別公務員、國企人員、出國參加文化交流活動的文化演藝人員、參加體育比賽的運動員或輸出到外國的勞動人員。

帖文引起網民熱議，不少人指出從未見過朝鮮護照，「做過地勤一年半都未見過呢個國家嘅passport」，有人猜測護照主人身份，「脫北者？」、「唔出奇，公務員或者輸出嘅勞工都有機會」、「離得開朝鮮全部都係官員/官員家屬」。

有網民建議樓主盡快將護照交去警署或位於灣仔港灣道的朝鮮駐香港總領事館，「韓國人應該唔識上嚟呢個group，最好盡快交去警局」、「建議交去警署最好，不論失主喺街上被截查、去警署報失、去機場或者搵領事館，都可以即刻知道本嘢下落」。