坐的士拎護照！乘客機場來回畀$1200　司機開心分享1原因反而被罵

年尾遇好事！防疫措施不停放寬，許多港人趁年尾假期出遊，有的士司機日前接到「大旗」，1名乘客到機場才發現遺漏了護照，結果來回銅鑼灣與機場，還豪給1200元車資不用找續，變相給了約460元貼士，便拍下現金照片開心分享。雖有人認為司機真的幫到手乘客才如此大方，但竟有不少同業認為他不應張揚，給車主加租的藉口，「原來揸的士咁好搵」。



司機開心分享照片，指接乘客來回銅鑼灣及機場，最後收到1200元車資。 （facebook群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

有的哥在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，指有乘客坐的士由機場來回銅鑼灣海峰花園，「客人站頭上車回家拎護照」，來回車費豪給了1200元。從他上傳的照片所見，車廂梳化上放了1張千元金牛和2張100元，單據顯示車費為740.6元，換言之乘客足足付了近460元的貼士，爽爆稱這些單「日日做都唔攰」。

有網民笑司機一定是幫到手才會令乘客豪給小費，「改機票一定貴過千二」。眼利網民留意到司機刻意劃去上下車時間，「即係有超速啦」，司機回覆稱遇上塞車，來回花了2小時1分。雖然樓主接到「大旗」，但的士業平日「冇生意嗰陣搵鬼可憐」、「呢一行七分努力三分運氣」。

部分網民更批評樓主不應張揚事件，諷刺「多謝曬命」，「的士行業困難無人信囉，就算間中係咁，一日扣成本有成千蚊係正常」、「原來揸的士咁好搵，車主又可以加租」、「車主車行加租多得你唔少」、「車主見到識點做，人蠢真係無藥醫」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）