悲！8旬躁父不滿女兒長霸廁所　拐杖教訓怒擊女兒後腦下場曝光

台南發生父女倫常慘案，79歲老父疑不滿女兒早上長霸廁所，雙方發生口角，老父想要教訓一下女兒，一怒之下以隨身的拐杖擊打女兒的後腦勺3下，女兒當場倒地，送院後證實死亡。由於老父初時指稱女兒是跌倒受傷，但警方發現現場有噴濺式血跡，認為事件有可疑，遂以傷害致死案將老翁逮捕。



顏父在出事後曾指女兒意外跌倒受傷，但警方發現現場血跡呈噴射式，認為案件有可疑而拘捕顏父。（東森新聞截圖）

綜合台媒報道，79歲顏姓老父與49歲大女兒一向相依為命，在24日上午7點多，顏父在家要上廁所，疑不滿大女兒霸住廁所太耐，雙方發生口角，顏父欲給予女兒教訓，趁她女洗臉之際，以隨身拐杖敲打她的右後腦勺3下，女兒當場受傷倒地。

而救護車接報到達現場，救護員將已失去意識的女兒抬上擔架，準備陪同去醫院的顏父，拄著拐杖行動緩慢上車，沒有表現激動或悲傷。顏父曾向救護人員說，女兒自己跌倒受傷。顏女送醫後因腦出血持續惡化，最終在晚上宣告不治。

台南警局接報醫院有可疑死亡個案，指稱有市民在家外死亡，警方立即派人到案發現場調查，就是姓顏女子位於成功路的寓所內，發現廁所的血跡呈噴濺痕跡，推斷她並非意外跌倒致死，認為案件並不單純，立即封鎖現場採證調查，並以傷害致死案將老翁逮捕。