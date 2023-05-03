神童？學校跳蚤市場9歲仔用$1買金戒指送媽媽　母慌了：怕是真的

母親節臨近，又是時候要想想送什麼給媽媽表孝心！不過，陝西1名9歲男童送的禮物就令母親嚇得心驚肉跳。這名男童用人民幣1元（約1.14港元）在學校跳蚤市場買了枚「金戒指」送給媽媽，媽媽接過一看覺得不似是兒童玩具，更發現戒指內側刻有「999」字眼，頓時心慌不已，「害怕是真的」，於是趕快聯絡老師尋找該名賣戒指的學生。

陝西西安有9歲男童在學校跳蚤市場用1元（約1.14港元）買了枚「金戒指」送媽媽。（「時間視頻」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，4月28日，陝西西安胡女士在家煮飯時，9歲兒子從學校回來，興高采烈地表示「媽媽我給你買了個金戒指」。原來孩子學校當日舉辦了跳蚤市場，歡迎學生寄賣，兒子在眾多商品中發現了1枚售價為1元（約1.14港元）的「金戒指」，便想着買下來送給媽媽。

胡女士還以為是孩子玩具，接過來一看即時嚇呆，因為戒指上面有隻疑為貔貅的裝飾，看起來不像玩具，戒指內側還刻有「999」鋼印，她一時也不能確定戒指是否真金。「孩子也不記得從哪個小朋友那裏買的了，就怕對方家長不知道這件事。」，由於擔心是校內學生瞞着家長偷偷拿出來售賣，於是趕快聯繫班主任報告情況。目前還未找到賣家，只能等對方自行發現來找，胡女士才能還給對方。

事件引起網民熱烈討論，不少人大讚母子倆，「孩子有眼光，媽媽拾金不昧」、「孩子孝順懂事，媽媽善良端正，一個知道回饋母親，一個不佔便宜體諒他人」、「小男孩太有愛了，買東西首先想的是媽媽而不是自己，心意比金子更珍貴」、「孩子這麽小能想着給媽媽買禮物，我小時候就知道買吃的」、「看上去不是金，可是孩子能想到送媽媽還是很乖的，給他點讚」，也有人打趣表示「這小孩兒商業奇才啊」、「看反了吧，那是666」。