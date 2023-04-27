90後碩士爸被小一數學題「逼瘋」　兒終問1句　網民：侮辱性極強

教孩子做功課非易事！早前一段「碩士爸爸解一年級數學題急出汗」的影片在網上爆紅，片段中1名90後爸爸雖然是理工科碩士畢業，但面對兒子一年級數學題卻顯得有心無力，10分鐘也寫不出一行字來。兒子見狀，便問他要不要看作業答案，被他連聲拒絕。網民打趣地說兒子的問題「傷害不大但侮辱性極強」，又紛紛替這名爸爸吶喊助威，「加油！在兒子面前爭口氣」、「是個男人就堅持下去」。



1名理工科碩士畢業「90後爸爸」被小一兒子的數學題難倒，花了10分鐘也未能完成。（@奮鬥吧，大魔王！（一年級）/ 抖音影片截圖）

綜合內地媒體報道，湖北武漢1名理工科碩士畢業「90後爸爸」有個就讀小一的兒子，他不時在網上分享育兒片段，記錄兒子成長之路。早前，兒子遇上不懂的數學題向他求救，他本來信心滿滿，接過來一看，即時一臉愁容，研究了10分鐘也無從入手，額上都冒出汗來。

兒子見狀，跑去把作業答案拿來，問他「爸爸你要不要看答案」。爸爸心煩不已，連聲拒絕「不看不看」。隨後他把片段上載到抖音，表示「兒子的一句話傷害性極強，爸爸最後那句不要不要，是爸爸最後的倔強」，並標註寫上「被逼瘋的家長」。

影片在抖音上爆紅，隨即被網民多次轉發，有人表示爆笑，「對理科男最大的侮辱就是給他看答案」、「一生要強的理科男」；也有人替孩子感到可憐，「這是小學一年級做的題目嗎？難倒學生才是目的」、「這些題做來有什麽用？」。

從網上流傳的題目圖片中，有網民認為題目不難，可以用線性代數計算，不理解為何爸爸不會做，有人就為男子平反，「他可能早就解出來了，但是他要用孩子學過的方法來教他」、「你得用小一水平來想」、「告訴孩子答案不是難事，可難在教育孩子」。