台銀行界劉德華出軌10女　妻揭性愛片提告　爆夫與2情婦情慾對話

港星劉德華結婚後與緋聞絕緣，建立了好丈夫與好爸爸的形象。但在台灣有「銀行界劉德華」之稱的銀行高層，於2020年被妻子發現電腦存有他與10位女子的性愛影片，容量更高達15.8GB，加上妻子早前捉到老公疑外遇，氣極下決定離婚，甚至向前夫、「小三」和「小四」索償，案件提堂後，女原告在庭上大爆前夫和情婦情慾對話，例如「我要X爆妳的子宮」、「準備口腔脫臼」，前夫更埋怨女方「陰毛很長該剪了」，法院一審再審，終判定3人要對原告賠償225萬新台幣（約56.25萬港元）。



台灣有人妻發現丈夫電腦儲存了與10位女子的性愛影片，容量高達15.8GB。（Getty Images）

被前妻提告的林姓男子在1間外商銀行任職副總裁一職，由於外型「高富帥」，所以有「銀行界劉德華」稱號，2016年和許姓英文家庭教師結婚，而且育有1子。

2019年7月，許婦見丈夫袋內有旅館牙刷，質疑對方有外遇，林男繼而簽下協議書，承諾「日後若與妻子以外之女子有任何超出友誼範圍之互動，本人（林男）同意支付原告100萬新台幣（約25萬港元）之精神慰撫金」。

在台灣有「銀行界劉德華」稱號的人夫和分行女行長發展婚外情，次數多達42次。（Getty Images）

但到了2020年4月，許婦使用丈夫的電腦為小朋友購買口罩和報稅時，赫見丈夫和10名女子的性愛影片，而且包括偷拍許婦私密部位的影像，資料夾更以女子名字命名，容量高達15.8GB，許婦認出其中2名女子是林姓女分行長和許姓女網友，經計算後，丈夫和林姓「小三」從2016年5月20日至2020年1月31日間至少性交42次，和許姓「小四」在2016年間發生2次關係。

許婦一度和朋友到「小三」辦公室「攤牌」，當場向她作出辱罵，例如「香腸好吃吧」、「便當都有一根香腸」等話語，許婦甚至向媒體「爆料」，矛盾直指小三，雖然許婦「搲爛塊面」聲討小三，但最終無法挽回婚姻，夫婦於去年4月離婚。

人夫透交友網站和女網友發生關係。（Getty Images）

一男三女自此踏入法律訴訟之路，許婦控告前夫涉嫌通姦、性侵意識不清女子、偷拍私密影片，結果分別因法官以被害人接受和解撤告等理由，檢察官依法不向林男作出起訴。案件偵查期間，林男更展開「反擊」行動，接連控告前妻涉嫌妨害電腦使用、詐欺、侵佔、竊盜、妨害名譽等多項罪名，導致他要「自願離職」，但新北地檢署經審理後，認為證據不足，最終許婦沒有被起訴。

民事索償方面，許婦向前夫、林姓小三和許姓小四索償2,210萬新台幣（552.5萬港元），並在庭上大爆前夫和小三的情慾對話，前夫當時稱「我要X爆妳的子宮」、「準備口腔脫臼」，而且埋怨女方「陰毛很長該剪了」。

身為分行行長的小三稱與林男由2015年開始交往，直到2016年7月林男與許婦舉辦婚宴，她才知林男已婚，但因工作上仍然需要經常見面，情感上「難以斷開」，才會有不當交往。而女網友小四則表示，2013年和林男透過「愛情公寓」交友網站認識，當時林男狀態顯示為「單身」，因此她才回應對方，雙方其實互動不多，僅是處於曖昧關係，更不知道林男於2016年結婚，所以並非故意侵害許婦的配偶權。

港星劉德華結婚後與緋聞絕緣，建立了好丈夫與好爸爸的形象。（資料圖片）

台北地院法官再翻查影片行為，判斷小四當時不知道林男已婚，於是判處她無須賠償，但小三則要向許婦賠償30萬新台幣（約7.5萬元），林男賠償100萬新台幣（約25萬元）。

許婦不滿賠償太低而決定上訴，高等法院改判林男應再額外賠償30萬新台幣（約7.5萬元），小三應再支付50萬新台幣（約12.5萬港元），小四亦要賠償30萬新台幣（約7.5萬元）。

小三則因許婦上門質問辱罵，並向媒體公布影片內容，於是控告對方公然侮辱等罪項。檢察官經調查後認為，許婦當時在小三辦公室質問，並非有意讓其他人知道，因此不會作出刑事起訴，惟台灣高等法院卻認定許婦洩漏隱私，所以賠償15萬新台幣（約3.75萬元）。

雙方經多輪訴訟後，許婦只獲得225萬新台幣（約56.25萬港元）賠償。

（綜合）