老公USB藏259條激戰女上司偷情片　妻崩潰索償女方拒賠　法官咁判

俗稱「手指」的USB微型儲存裝置可擺放大量電腦資料，一旦被別人打開，內藏的秘密可能隨即曝光！台灣有人妻偶然發現丈夫的USB有1個神秘資料夾，於是打開一看，驚見賤男丈夫與身為「小三」的女上司的激情自拍影片，數量更多達259個檔案，包括影片和相片，人妻看到畫面後非常崩潰，怒向女上司提告索償。女方其後辯稱不知男子已經結婚，因而拒絕賠償，惟法官憑着1個明顯漏洞，判女上司須向人妻賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）。



台灣有人妻偶然發現丈夫的USB內有神秘資料夾，結果發現內藏259個檔案，是丈夫和「小三」女上司的出軌自拍相片和影片。示意圖。（Getty Images）

案件發生在台灣高雄，根據判決書內容，王姓傷心人妻和湯姓丈夫本身是同事，2015年結婚，並育有1名女兒，2021年8月16日，王女使用丈夫的工作USB時，發現名為「Donzelin.ss」的奇怪資料夾，看似是女子姓名，王女心生懷疑下打開檢查，結果發現有259個檔案，是丈夫和小三的出軌自拍相片和影片，對象更是丈夫的董姓女上司。

王女見到畫面立即崩潰，因自己曾經擔任過董女的行政助理，對方更曾到家裏作客，董女明知其丈夫已有家室，但2人仍然踰矩，最早的1條出軌影片更是婚後1年錄製。王女傷心得透過法律程序打算向董女索償100萬新台幣（約25萬港元）。

法官認為影片相當清晰，可以辨認到人夫和「小三」當時正在發生性行為。示意圖。（Getty Images）

董女則辯稱從來沒有和王女共事過，而且沒有去過2人住處拜訪，根本不知道湯男已婚，董女更稱，自己是從2016年7月16日至2017年2、3月期間和湯男交往，和影片拍攝日期不相符，質疑影片真偽。

法官審理完各項資料後，認為影片相當清晰，可以辨認到湯男和董女當時正在發生性行為，雖然董女不斷否認早知道湯男已婚，但王女於2016年曾經在facebook抒發生女心情，當時董女一度留言「帶來給我（王女和湯男的女兒）照顧！你們去約會啦」，可見董女早已知湯男已婚，加上王女和董女過去的確有業務聯繫，所以法官不信納女主管的證詞。

最後法官認定董女的行為令到王女承受精神痛苦，考慮到2女的收入水平，最終判處董女賠償30萬新台幣（大約7.5萬港元），案件可以上訴。