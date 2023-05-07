曱甴屋！男友首上門過夜　半夜被小強嚇走　女生房間曝光網民傻眼

男友首次上門度春宵，竟然半夜被嚇跑！台灣有女生發文，指交往3個月的男友首次上門過夜，晚上卻有隻蟑螂爬到男友腳上，令他嚇到彈起，男友衝入浴室洗腳，未料再遇蟑螂，氣得當晚就離開。女生不停發訊息道歉，但男友不讀不回，久久才上傳1張「小強路由器」照片，直指無人能接受家中這麼多蟑螂的女生，暗示要分手。雖然女生問一眾網民如何挽回男友，但許多人看照片後選擇撐男方，「看了起雞皮疙瘩，妳是多髒啊」。



男友在床上和浴室發現蟑螂後四處翻找，發現她家中有許多小蟑螂。（Dcard圖片）

台女在Dcard討論區發文，指拍拖3個月的男友日前上她家過夜，故特別打掃一番，未料半夜時聽到男友爆粗狂罵，驚醒起來見到男友從床上跳起，說有東西在他腳上爬。台女翻開被子，有隻小蟑螂在她腳邊，嚇到將牠踢落床。沒料到男友突然崩潰，「說很惡心，馬上衝到浴室說要洗腳」，沒想到男友在浴室又見到小蟑螂。

台女從未見過男友如此生氣，「他開始怒罵說我生活習慣太糟，還開始翻我家裏的東西，說一堆地方都藏了蟑螂」，結果男友沒待到早上，當晚就走人，發訊息也是不讀不回，「我到現在還在哭，他回我訊息的態度也很冷淡」。

從對話截圖所見，樓主不停致電希望和男友對話，對方終於回應，「昨晚真的太誇張了，這三Ｘ，隨手一拍就這麼多蟑螂，我就問那個男生有辦法接受，不要說男生，有哪個人可以接受」，男友上傳照片，拍到路由器附近有數隻小強，附近有些黑色點點異物。男友無奈求她認真打掃，「不然這樣我們真的很難走下去…」。

台女解釋自己平日都有打掃，只是昨天情況較誇張，希望他別生氣，男友驚訝這環境居然叫「有打掃」。台女感覺到男友想分手，急問網民「這件事真的有這麼嚴重嗎」，她承認平日沒仔細清潔，但蟑螂爬上床真的是首次發生，「沒想到就是他來的這個晚上」。

網民看過帖文幾乎一面倒支持男方，認為對方生氣合理，女生家中看照片就知道髒，「可是那照片真的很可怕，你說有打掃真的很難相信」、「本日最好笑，竟然髒到被男友提分手」。網民批評她辯稱衛生狀況不嚴重，小強是首次上床，男友在意的是她全屋都有小強，「偶爾出現就算了，但照片根本是常駐的」，建議她先解決好衛生問題，目前別刺激男友。

台女後來更新帖文，指男友拍照地點是客廳，他動了一下路由器，小蟑螂紛紛跑出來，「我也是那時才知道，蟑螂都躲在有溫度的地方…我根本沒想到有這麼多」。台女解釋租屋處不時見到小蟑螂，沒有又大又會飛的，她本身不怕，後來和閨密討論，發現自己對乾淨的認知和一般人有別，生活習慣的確不好，她和男友價值觀接近，相處愉快，故會盡力改善衛生習慣。她已特別請假去買滅蟲產品，努力在屋企打掃，「我也有傳給男友表達決心了」，還是很愛他，無奈對方已讀不回。

（Dcard）