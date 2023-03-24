超密集蟲卵！港女稱500粒貼窗邊　滅蟲專家揭真身　這些地方常見

蟲卵之可怕，在於不知道會孵出什麼蟲！近日有女生在屋外窗邊發現超密集蟲卵，細細粒像有黑點的西米，她估計有約500粒，發帖問是什麼蟲卵，網民稱卵外觀和「大埔名物」14粒、俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵不像，密集程度看到人頭皮發麻。滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問，推斷這些是褐斑毒蛾的卵，較常見於近山的高樓大廈中高層，成蛾和幼蟲有毒性，但產完卵或孵化後會離開，他又向受困擾的市民提供解決辦法。



有網民發現窗邊出現約500粒蟲卵。（fb群組「家居維修交流平台」圖片）

樓主在facebook群組「家居維修交流平台」上傳圖片，見到一片密密麻麻的蟲卵，粒粒分明，白色底有1顆黑點，看起來像西米黏在鋁窗邊。她在屋外窗邊發現，估計約有500粒，「請問有冇人知係咩卵？」。網民一看認出不是「14粒」、俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵，直言高度密集非常恐怖，又提議用消毒噴霧噴灑，殺死蟲卵。

蟲卵高度密集，網民看得頭皮發麻。（fb群組「家居維修交流平台」圖片）

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》訪問表示，推斷圖中是褐斑毒蛾蟲卵，成蛾每次產卵逾50顆，約一星期就會孵化。白黃色的幼蟲孵化後會吃樹葉，成蟲除了樹葉還會吃寄生蟲。不止一般市民，滅蟲人員上門基本上都見不到褐斑毒蛾，「多數見唔到隻蛾真身，產完卵就飛走」，成蛾雖然會飛入單位，但情況較少見，每年他們大約接到10多宗求助。

褐斑毒蛾幼蟲身上的長毛與毒腺相連，用來擊退敵人，成蛾的鱗片有毒，人類接觸到有機會皮膚過敏，但不會主動攻擊人類。正常幼蟲孵化後會回歸大自然，部份體型較細的飛蛾品種可能留在室內，例如在廚房假天花頂結蛹，但未見過褐斑毒蛾幼蟲留在室內。

滅蟲專家鄭國鏗指褐斑毒蛾產完卵就會走，市民難見到真身。（資料圖片）

與一般認知不同，褐斑毒蛾在村屋不常見，「外面山林又暗又黑」，牠們愛出沒於近山的高樓大廈，例如康山、太古一帶住宅中高層，估計和飛蛾趨光性有關。屋企如果有露台或開窗都有機會中招，和屋內環境關係不大，可安裝蚊網避免成蛾飛入屋產卵，或在窗邊滴精油驅趕。

若市民發現牠們的卵，最好應對方法是「唔好理」，因為幼蟲孵化後就會離開，而且難以判斷成蛾有沒有散落有毒或致敏的鱗片，不應隨便徒手接觸，若很擔心，可戴上手套，用消毒紙巾執走蟲卵。若由滅蟲人員處理，會先檢查所有蟲卵位置並撿走，再於室內焗霧，以防仍有成蛾在屋內躲藏。

（綜合）