誤收早已停用100元人民幣舊鈔　的士司機批「被搵笨」　事實係咁…

接載乘客收足車資也有機會「蝕底」？有的士司機在網上大呻，稱早前接載一名內地乘客，抵達目的地後對方稱沒有港幣，司機唯有收取100元人民幣紙鈔（約113港元），隨後到找換店兌換成港幣，豈料職員表示該款人民幣已經停用數年，令他大嘆「被人搵笨」。

事件引來不少網民熱議，有行家同情樓主遭遇，指出「特登開商用支付寶就係招呼佢哋，唔想收啲找換店都換唔到同霉過梅菜嘅錢」，亦有人質疑「停用流通，唔係失效紙幣，找換店唔想換，但銀行都要收」，甚至有人認為舊版鈔票可能具有收藏價值，隨時高過面值。事實上不少舊版人民幣早於2018年5月起停用，但如果市民持有，可以到銀行兌換。



樓主帶同圖中100元人民幣到找換店，可惜遭到拒收。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在「的士司機資訊網 Taxi」上載該張已被停用的100元人民幣，指日前接載一名內地乘客到數碼港，對方稱沒有港幣，只有人民幣和微信，樓主唯有收取其100元人民幣，再以港幣找續。

數日後他前往一間找換店，打算將該100元人民幣鈔票兌換成港幣，但職員稱「呢款人民幣已經停用咗幾年，無人收㗎啦」。樓主懷疑自己「被人搵笨」，質疑是否有人「明知香港人唔清楚大陸情況，故意拎廢舊鈔來香港用」，提醒行家和其他市民「小心被搵笨受騙」。

帖文引來不少網民討論，有行家同情樓主遭遇，表示自己「特登開商用支付寶就係招呼佢哋，唔想收啲找換店都換唔到同霉過梅菜嘅錢」，亦有網民留言指「謝謝提供資訊，好人有好報」、「一定要搞大佢，等大家都知道呢啲陰招、蠱惑嘢，唔好再有人受害」。

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不過也有網民質疑「停用流通，唔係失效紙幣，找換店唔想換，但銀行都要收」、「拎返去國內中國人民銀行，可以換返」，甚至有人認為若舊鈔有特定編號，甚至沒有摺痕，可能具有收藏價值，隨時高過面值。

翻查資料，樓主收取的100元人民幣是第四套人民幣之一，於1988年5月10日發行，屬於1980年版，到了1992年8月20日發行1990年版，正面從右到左分別是毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德頭像，幣背是井岡山主峰圖，大部分第四套人民幣2018年5月1日起停止流通，涉及1980及1990年版本的100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角紙幣和1角硬幣，但不包括第四套人民幣的5角及1角紙幣 ，以及1元和5角硬幣。

樓主懷疑自己「被人搵笨」，提醒行家和其他市民「小心被搵笨受騙」。（《降魔的》截圖）

當時持有即將停止流通貨幣的民眾，可以在2018年5月1日至2019年4月30日到內地銀行分行兌換現行流通鈔票，兌換期結束後，持有者可到中國人民銀行分支機構選定的銀行業金融機構辦理兌換。

（綜合）