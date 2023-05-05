搭的士行紅隧想印西隧單　四眼男畀多$16「當買張單」　司機1招KO

為了數十元差額，這名男乘客竟教唆別人犯法！部分公司的福利包括容許職員申請的士費用，但卻有機會成為詐騙漏洞。網上流傳的士「車cam」片段，顯示有打扮斯文的四眼男乘客，落車前索取車資單據，但竟然要求司機在單據上將紅隧隧道費改印成西隧收費。司機直指屬違法而拒絕，但四眼男伋一度堅持，甚至提出願多付16元「貼士」當作「買西隧單」，惟遭司機1句擊退，司機其後甚至到報案室作出舉報。



網上流傳的士「車cam」片段，顯有打扮斯文的四眼男乘客，落車前索取車資單據，但希望司機在單據上將紅隧隧道費改印成西隧收費。（fb影片截圖）

有相信為的士司機的網民於facebook群組上載「車cam」片段，形容遇上「無恥西客」，指對方於觀塘偉業街上車，經紅隧前往數碼港，車費連同隧道費總共144元。司機指，男乘客落車時提出要車資單據，但要求他於單據上打印西隧隧道費，「行紅隧叫我打西隧單」，遂「好聲好氣」拒絕對方，「唔得㗎，紅隧就紅隧，西隧就西隧」。

不過四眼男乘客繼續追問，又提出願付共160元，即多付16元「貼士」，希望司機幫忙，「張單加85蚊（西隧來回收費），當買張單得唔得呀？」。這時司機只好加強語氣，明言相關行為屬違法，「唔得㗎犯法㗎，影住你㗎先生個車cam！」，四眼男聞言只好放棄。

男乘客提出多付16元「貼士」，希望司機幫忙，「張單加85蚊（西隧來回收費），當買張單得唔得呀？」。（fb影片截圖）

的士行西隧可以取85元來回隧道費，扣除紅隧來回收費20元及男乘客多付的16元貼士，當涉及差額為49元。司機其後質疑，對方要求改單目的為欺騙公司，「幾十蚊都呃公司，而家啲後生仔，完全冇晒是非黑白同對錯嘅觀念，寧願食少啲玩少啲，都唔會做呢啲衰嘢囉」，又慨嘆「有好多人斯斯文文，其實係無恥到震，金玉其外，敗絮其中」。而司機其後更貼出北角警署報案室的輪候號碼，顯示已到警署舉報對方行為。

影片引來網民討論，有人認同司機，直言不應參與違法行為，否則同樣是違法，「你做咗幫佢打單，你就係最重罪一個」、「其實85折要單都已經唔得，等同幫人呃公司錢」、「的確冇理由幫個乘客去做假」、「原來真係會有人咁呃公司幾十蚊，好似無咩意義」。

雖然的士司機做法正確，但有網民卻質疑他將片段上載至網上的目的，「人哋好聲好氣，拒絕咗佢咪算，又無鬧你，又無對你唔禮貌，擺人哋上網托咩」、「你企硬唔做咪得囉，好似小朋友舉手坐過界咁，擺上嚟想拎好市民獎？」、「師兄，放佢一馬吧，睇佢都唔係壞人，可能係有人教佢咁做，佢都已經得到教訓了」。

其實過往亦曾有市民公然發文收購的士收據，疑似打算用收購回來的收據向公司「Claim錢」，直認要拎盡公司福利，遭網民質疑涉嫌使用虛假文書及詐騙。根據運輸署資料，的士車費收據為特別設計，須包括的士的登記號碼、每程服務開車及抵達目的地的日期及時間、總行車車程、行車車程及有關收費、等候時間及有關收費、額外收費以及總車費。的士司機如不遵從有關發出車費收據的規定，可被判最高罰款5,000元及監禁6個月。

任何人知道或相信某虛假文書屬虛假，而使用該文書，意圖誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利，則該名首述的人即屬犯罪，一經定罪可處監禁14年。 《香港法例》第200章 《刑事罪行條例》第73條