笑咗！港女$100買榴槤呻果肉細似「榴槤糖」　網民：睇外型知出事

買水果切忌貪平！有女生今午在社交平台上傳照片，指貪平買了100元1個的榴槤，結果榴槤對半打開，只有1條約2隻手指粗的果肉及2「粒」約指甲大小的超迷李果肉，大呼「貪平就出事了」。樓主稱因不懂挑選，故聽信生果店的大叔，「我一開都笑咗」。照片令網民爆笑形容是「榴槤糖」，又指光看榴槤外型已猜到果肉會細。事上，榴槤開出迷李果肉已非首次發生，有生果店老闆曾受《香港01》訪問，教路買榴槤要光顧信譽良好店舖，請店方「即開」，不拆肉下「睇下、聞下」，就較有保障。



樓主笑言打開榴槤時自己都笑了出來，照片中較大的長型果肉約2隻手指粗，另2「粒」被網民形容為「榴槤糖」。（fb群組「香港榴槤關注組」圖片）

樓主本月9日下午在facebook群組「香港榴槤關注組」發文，她抱着一試心態買了100元1個的榴槤，結果「我一開都笑咗」。照片可見，對半打開的榴槤有1條非常瘦的果肉，約2隻手指粗，其餘只有2「粒」約指甲大小的超迷李果肉。

她打開另外2房果肉來看，一樣很細，「我唔識揀㗎，信阿叔咋，點知笑料」，對方拿起時「就咁易開一開最大嚿肉嗰邊我睇」，但開出來那塊榴槤肉也只有山竹的大小，吃起來又不覺得好吃，大呻「交咗學費，下次識揀」、「真係要入嚟學嘢」、「食完我個肚仲空虛」。

網民爆笑形容樓主買的是「榴槤糖」，惟許多熟路網民直言，光看外型就知這榴槤有問題，「睇個型都知瀨嘢」，不應買長型的榴槤，「房越窄，肉越瘦」、「欖型都唔應該買啦！」、「要揀打橫發育，唔好揀長條型」、「買榴槤，要買肥嘟嘟嘅」。甚至有人建議她開完就應馬上去檔口退貨。

過去曾有網民投訴在沙田某公共屋邨的生果店購買榴槤後，發現內裏的果肉少得可憐，有果肉更是細少如指甲。（fb專頁「沙田友」圖片）

過去也曾發生榴槤迷李果肉事件，永富鮮果專門店老闆陳錦輝曾接受《香港01》訪問，提醒市民買榴槤要光顧信譽良好店舖，應請店方「即開」，就算不拆肉，撬開頂部「睇下、聞下」，睇一睇及聞到香氣才可以，相信較有保障。他又教路，以港人喜愛的貓山王及金枕頭為例，貓山王外型愈醜愈不規則，代表愈少果肉，金枕頭相反，又醜又不規則才多果肉。如遇到榴槤肉得「兩塊指甲咁大」，應回相關生果店退貨。

（綜合）