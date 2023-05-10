榴槤太香？大媽行街市公然偷走1箱　後續咁做更狂　老闆：服了妳

踏入夏季，又來到熱帶水果盛產季節，不少人也準備好「課金」大快朵頤。台灣有水果店東主近日公開閉路電視片段，指遇到1名大嬸於營業時間內走近店舖，趁無人留意下公然偷走1箱重12公斤榴槤，其後更在市場繞了1圈才施施然離開，偷竊過程遭全程拍下。不少網民看過片段也直呼誇張，紛紛勸老闆報警處理，又笑言大嬸非常「識貨」，挑選了貴價生果偷竊。



台灣有水果店公開閉路電視片段，指遇到1名大嬸趁無人留意下公然偷走1箱重12公斤榴槤，其後更在市場繞了1圈才施施然離開，偷竊過程遭全程拍下。（fb「我是萬華人」影片截圖）

+ 1

該生果店東主於facebook群組公開閉路電視影片，分享店舖遇竊經過，指有中年女子於營業時間內，公然走近店舖，趁無人發現偷走1箱放於店外的榴槤，「這位大嬸，是不是我家賣的榴槤太香了，去引誘您犯罪呢？這營業時間您也真的很敢下手，真服了您！」。

老闆指，事發時店舖仍在營業，店內亦有其他職員，他剛好走到鄰店聊天，1名熟客則坐於店門前，背向生果與他人談話，「那個坐着的是我客人，我跑去隔壁聊天」。片中可見，身穿間條上衣及戴有口罩的大嬸經過店舖時，被店門前多箱疊起擺放的榴槤吸引了視線，她先視察四周，確認無人注意後立即走近，拿起其中一箱榴槤查看，再趁無人留意時帶同榴槤離開。

+ 1

片段亦拍到，事發時店門前的通道有1名老伯經過，目擊大嬸取走榴槤過程。老闆事後指，他並不認識老伯，相信對方僅對大嬸取走榴槤感好奇，並不知道她正在偷生果。他續指，查看閉路電視後才發現，大嬸偷竊後並無即時逃走，反而手持12公斤重的原箱榴槤，「繞了市場一圈才離開」，形容對方行為明目張膽，「我也覺得很扯（意指誇張、離譜）」。

片段拍到，事發時店門前的通道有1名老伯經過，目擊大嬸取走榴槤過程。（fb「我是萬華人」影片截圖）

網民看過影片也直呼誇張，建議老闆盡快報警，以便找出大嬸身份，「哇，一箱就被搬走，太大膽了，非抓到不可」、「誰家的媽媽還是鄰居，快叫她回頭是岸呀」、「好手好腳真的有需要到這樣做？」、「這個報警應該很快就抓到了」、「可以找阿伯當現場證人」。

另有網民笑指，大嬸非常「識食」，懂得選擇售價較高的榴槤偷竊，「她很識貨，榴槤是高貴的水果」、「大嬸真的覺得有貨品在這裏，會沒有監視器嗎？」、「不用花錢吃了特別的香？」、「是哪一家的水果行的榴槤這麼香？」。當地警方留意到相關影片，遂留言要求生果店東主到派出所完成報案程序，做法獲得網民讚好。