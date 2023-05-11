鹹濕姨丈掏陰莖　圖硬上外甥女稱「一下下就好」　1原因獲判緩刑

長輩理應照顧後輩，濫用親人信任作出性侵簡直是人神共憤。台灣一名姨丈趁外甥女暫住家中時，先伸出「鹹豬手」亂摸，甚至形容對方「下面流口水」，訛稱是「想要性交的意思」，遭到對方多次拒絕後，他仍然不死心，續稱自己「下面也流口水了」、「一下下就好」，甚至脫褲掏出陰莖企圖硬上。少女極力抵抗才逃過被性侵厄運，但事後身心受創，經學校報警。案件提堂後，姨丈否認控罪，但最終在庭上致歉，並獲少女接受，法官判處罪成，刑期1年7月，但緩刑2年。



女受害人拜託姨丈幫手擦藥，豈料險遭對方性侵。（Getty Images）

根據判決書，該名高中少女於2021年8月暫住阿姨位於台中寓所，有一日因搬運重物導致腰部不適，於是晚上趴在客廳沙發上取出消炎藥物，雖然男女授受不親，但相信部分位置難以自己擦藥，所以拜託姨丈幫手擦上。

沒想到姨丈竟將外甥女翻正，面對面將其衣服拉至胸部下方，聲稱「按肚子可以讓腸胃變好」，又按其肚子和鼠蹊位置，甚至掀開她的內褲，直接摸其下體。少女立即說「不要這樣」來拒絕，但姨丈聲稱「妳的下面流口水」、「流口水就是想要性交的意思」。

少女再次反抗，多次說「我不要」、「你很噁」、「走開」，但姨丈未有收手，反而愈來愈興奮，表示「我的下面也流口水了」，繼而掏出生殖器說「一下下就好」。少女奮力掙扎，加上踢踹，成功踢開對方脫離魔爪，姨丈才放棄了事。少女事後覺得害怕、自責和噁心，所以告知學校輔導老師，由校方協助報警，事件因而曝光，姨丈繼而被捕。

女受害人當庭落淚稱事後變得疑神疑鬼，當和中年男子擦身而過時，都會感到害怕。（Getty Images）

案件提堂後，姨丈最初否認性侵，辯稱不確定外甥女是否年滿18歲，同時承認為她按摩期間碰到下體。他指當時女方內褲較濕，自己的確曾裸露生殖器官，但否認企圖和她性交，強調只是為她按摩。

少女亦在庭上詳細講述案件經過，憶述姨丈曾要求她小聲一點，以免被阿姨聽到。少女說姨丈平時對她不錯，所以案發時嚇到呼叫求救都叫不出聲，坦言覺得羞恥。她更當庭落淚，稱事後變得疑神疑鬼，當和中年男子擦身而過時，都會感到害怕，直言並非要求姨丈賠償，只是希望對方道歉，最終姨丈當庭道歉，獲少女原諒。

法官信納少女證詞，指被告身為長輩，無視受害人對其信任，造成女方內心創傷和精神痛苦，嚴重危害其身心。雖然被告犯罪後一度否認控罪，但考慮到他已經當庭道歉，而且獲得少女接受，法官判他成年人故意對少年犯強制性交未遂罪名成立，判囚1年7月，但緩刑2年，其間交付保護管束，案件可以上訴。