碩士男執屍陪酒小姐性侵　1原因被鎖定位置拘捕　付錢和解仍罪成

高學歷不代表有高品格，台灣1名碩士畢業生今年初到夜店叫陪酒小姐一起消遣，竟趁對方飲到意識不清時，將她「執屍」帶到旅館性侵。女方公司起疑下報警，終憑手機定位將旅館位置鎖定，碩士男當場被捕。最終雙方以80萬新台幣（約20萬港元）達成和解，法官則批評被告碩士畢業，竟不知道尊重異性，縱使受害人表示原諒，仍判被告罪成，判有期徒刑2年，但緩刑3年。



陪酒小姐飲到意識不清時，遭碩士畢業生「執屍」帶到旅館性侵，最終雙方以20萬港元和解，而碩士生仍被判乘機性交罪成。示意圖。（Getty Images）

根據判決書，洪姓男被告於今年1月30日凌晨零時許，前往台中市南屯區1間夜店消遣，其間找來1名陪酒小姐一起飲酒玩樂，雙方喝了大約4小時，洪男發現女方醉倒，開始語無倫次，而且意識不清，於是叫了的士將她帶到旅館，不但襲胸猥褻，而且用手指性侵得逞。

陪酒公司發現陪酒小姐不知去向，且無法聯絡，在友人的協助下撥打其手機號碼，卻有陌生男子接聽，公司覺可疑下決定報警，並聯同警員檢查陪酒小姐的手機定位，鎖定位置後，在同日清晨約5時40分前往旅館，當場將洪男拘捕。

洪男挨告後願意賠償80萬新台幣（約20萬港元）以作和解，陪酒小姐亦表示原諒，但台中地院法官認為，洪男擁有碩士學歷，卻不知道尊重異性及人性基本尊嚴，為了滿足個人色慾而性侵酒醉女，不過考慮到他認罪，加上沒有前科及雙方和解，最終乘機性交罪成，判處有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間接受保護管束，而且接受3場法治教育課程，全案可以上訴。