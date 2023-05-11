易通行丨1分鐘內被扣尖山隧道來回收費　車主打熱線查詢職員咁講

【易通行】不停車繳費服務「易通行」周日（5月7日）起於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施，駕駛者駛經相關隧道時毋須停車繳交隧道費。系統啟用數日，有車主即分享「中伏」經歷，指首次經青沙管制區由九龍前往沙田後，竟於1分鐘內連續收到2個訊息，指他已來回駛經隧道。他事後致電熱線查詢，沒料職員竟稱「冇見過咁嘅情況」，令他非常無奈。



有駕駛者分享「中伏」經歷，指首次經青沙管制區由九龍前往沙田後，竟於1分鐘內連續收到2個訊息，指他已來回駛經隧道。（fb「馬路的事討論區」圖片）

該名駕駛者早前於facebook群組分享首次使用「易通行」的中伏經歷，指周三（10日）經青沙管制區由九龍前往沙田。到達沙田後，他查看「易通行」手機應用程式的交易紀錄，發現系統竟在1分鐘內連續收取2次尖山隧道費用，一共16元，其中一紀錄顯示他的座駕由九龍前往沙田，另一紀錄則顯示他由沙田前往九龍。

從樓主上載的手機程式截圖畫面可見，他的最近5次交易紀錄中，有1項顯示他的座駕於周二（10日）中午12時56分行經尖山隧道前往沙田，惟至當日12時57分，系統再次收費，指他駕車從沙田同樣經尖山隧道前往九龍方向，變相等於1分鐘內來回隧道一次，「到底我架車係咪識得飛？我自己都唔知」。

樓主對收費紀錄抱有疑問，遂致電「易通行」熱線查詢，沒想到接線職員卻回覆「冇見過咁嘅情況」。他直指職員態度「唔多好」，又批評對方未能解答疑問，「問佢幾時先會有人覆我，佢：『唔清楚，你等下先。』，我：『咁你14個工作天內冇人覆咪要罰我錢？』，佢：『咁你都有差唔多3個星期啦。』」

不停車繳費服務「易通行」5月7日起於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施，駕駛者駛經相關隧道時毋須停車繳交隧道費。（資料圖片/ 張浩維攝）

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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帖文引來網民討論，不少人質疑系統收費出錯，「佢部電腦同個龍門架唔同步所以先會咁，掃咗你部車兩次但無合併資料，IT未完善就推行政策就係咁」，又笑言「一分鐘來回，下星期寄埋超速罰款畀你」、「接線生話冇見過咁情況，係咪代表樓主就要畀多啲錢行隧道？」。

另有駕駛者提醒，使用「易通行」時必須小心檢查系統收費是否正確，「而家真係要打醒十二分精神，去睇呢個系統有無亂收錢，仲慘過以前要睇清楚有無找少錢。以前只係過隧道畀錢嗰下要小心，而家廿四小時都要小心」。有人則分享類似問題，「我的個案重X離譜呀！我收到個短訊話我架車賣咗！」、「我直頭收信話我超速，但我從未行過尖山，跟住打去問要求睇相，轉頭覆我話搞錯咗，唔使理」。