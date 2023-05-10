馬路炸彈！學神逆線右轉亂咁行　車CAM片曝光　網民：師傅瞓咗？

馬路安全人人有責，尤其學車更要小心不要做馬路炸彈！近日網上流傳離譜「車cam（行車記錄器）」影片，顯示1輛掛着學習駕駛執照（俗稱：學牌）的黑色私家車駛至藍田連德道時，竟公然在「不准右轉」的路牌附近逆線掉頭轉右，完全無視交通守則。不少網民看完影片都批評司機罔顧道路安全，也有人認為教車師傅有莫大責任，「哇，亂咁行都有」、「個師傅咩事？」。



日前網上流傳「車cam」片，顯示有學神違反不准右轉守則，逆線右轉。（FB影片截圖）

有網民於Facebook群組「馬路的事討論區」上載2段分別長13秒及18秒的影片。影片顯示時間為5月6日上午約11點，一輛掛着「學牌」的黑色私家車沿藍田連德道行駛。當駛至藍田邨附近、某行人天橋下方時，黑色私家車突然收慢及打轉向燈，然後右轉逆線掉頭駛向油塘方向，完全漠視「不准右轉」的路牌。而令人費解的是，前面正正就是連德道迴旋處。

樓主表示「唔怪得知而家路面咁多高手」，又上傳了1張「舉報完成」的圖片，似乎已就事件舉報。不少網民讚揚樓主做法正確，批評學生及教車師傅罔顧道路使用者安全，「做得好啊，呢啲人真係唔好畀佢Pass」、「提前解決個公路炸彈，做到嘢」。

事實上，前方不遠就是連德道迴旋處。（Google地圖）

另外，有網民對於司機不使用迴旋處的做法表示不解，「前面迴旋處都唔用，佢係未想慳番少少油錢」、「前面30米就係迴旋處」、「對眼擺咗喺邊？早幾秒右轉好啲？」。也有網民認為教車師傅理應一同負責，「個教車師傅好有問題喎」、「應該係個師傅需要重考」，更反諷「教識徒弟好師傅」、「師傅瞓咗？」。