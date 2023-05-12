排水渠驚現5呎鱷魚！片段瘋傳終失去蹤影　被誤當這動物震撼網民

排水渠竟然出現鱷魚！美國佛羅里達州工程人員最近檢查雨水排放渠，放置攝影機械人入內，發現有隻「大蟾蜍」，直至拍攝到牠雙眼發光還有尾巴，才確認是條鱷魚，跟蹤10分鐘後因為機械人卡在凹陷處而失去鱷魚蹤影，有市政官員分享影片，溫提大家不要到渠內玩。有網民追問當局最後有沒有讓鱷魚離開管道，惟許多人錯重點，叫工程人員「驗眼」，批評蟾蜍和鱷魚差距太大，又指佛羅里達州有鱷魚很平常。



佛羅里達州工程人員在排水渠發現鱷魚，一開始以為是蟾蜍。（Twitter影片截圖）

美媒報道，佛羅里達州市政工程部門最近調查州內凹凸不平的坑窪，意外在洛克伍德大道（Lockwood Boulevard ）的雨水排放渠發現野生鱷魚漫遊。當時工程人員在渠內放置攝影機械人，調查有沒有動物誤闖管道內。

攝影鏡頭果真拍到動物，工程人員以為是蟾蜍，片段所見，正面觀看時的確像隻蟾蜍雙手撐地站着，未料鏡頭靠近時牠雙眼發光，驚覺牠有條長長尾巴，原來是鱷魚。鏡頭逼近撞一撞，鱷魚張口轉身快速爬行離去。

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報道指工人用鏡頭實際追蹤了10分鐘，鱷魚體長5呎快速在管道內爬行，直到攝影機械人卡在凹陷處，牠慢慢自鏡頭離去。當地市政府官員分享影片，打趣叫大家不要在雨水管內玩樂，片段在網上瘋傳。

有網民擔心鱷魚是否已離開管道，又認為在南方州份不算出奇，「牠正吃下所有老鼠，讓牠呆着」，有當地居民坦言佛州鱷魚一向多，「只有不是住在佛羅里達州的人才不知道鱷魚交配季節安有能在任何地方生存的能力」、「在佛羅里達州，這應該是一個正常的現象」。

不過，許多網民錯重點，質疑工程人員為何看錯是蟾蜍，「以為是蟾蜍，是時候做眼科檢查了」、「這是我這輩子見過最大又有鱗的『蟾蜍』」、「如何將蟾蜍和鱷魚搞混」。

（綜合）