內地女感恩來港旅遊未被歧視　搭的士唔夠錢司機仲咁做：太好啦！

自香港與內地通關，不少內地人來港旅遊後都會在網上分享所見所聞。有內地女生近日分享來港旅遊遇到的暖心事，表示在3天短途旅遊期間沒遭受歧視，反而遇到的餐廳店員和酒店職員都很有禮貌和熱心幫忙解決問題，最值得一提是乘坐的士去西九龍高鐵站時，身上現金不夠，司機又沒法用電子支付工具收款，竟直接免費。



有內地女生近日分享來港旅遊遇到的暖心事，表示3天內無遭受歧視。（「小紅書」圖片）

該內地女生於小紅書以「HK沒有被歧視，反而遇到很多溫暖的人和事」為題發文表示，來港旅遊前在小紅書看到很多人的不愉快經歷，已做好心理準備會被個別香港同胞歧視，但實際是「我們不會粵語，但短途3天也沒有遇到任何所謂歧視」。

女生分享來港遇到的暖心人和事，第一天去拉麵店用餐時，店員說了句很快的粵語，她弱弱地問了句「能說普通話嗎？」，店員很禮貌地說「不好意思」後，就轉用普通話溝通。第二天女生換了酒店，客房阿姨和前台職員都很熱心幫忙解決問題，「一切正常，沒有任何不舒服的體驗感」。

女生說，第三天的經歷最值得一提，她們乘坐的士去西九龍高鐵站，但身上現金不夠，想用支付寶或微信支付付車費，但不知收款程序是否和內地不同，司機沒法收款，竟「直接請我們坐的士！」。司機還叫她們趕快進高鐵站，她說不趕時間，司機顫顫巍巍地招手，繼續叫她們進站。之後她加了司機的微信轉錢，但對方沒接收，「表示他的太太也是福建的，好像老鄉見老鄉，有機會來找我們玩」，她感動說「我真心淚奔！太好啦！」。

女生又提到3樣其他遊客的不文明行為，她在佐敦港鐵站附近天橋下看到了隨處可見的垃圾，她當時和朋友吐嘈了一句，「如果是我自己的家鄉被這麼隨處扔垃圾，我真的會很不歡迎遊客！」，指出「誰的美麗家鄉不是共同建設呀」。

另外，在堅尼地城的欄杆上明明寫着不要拍照，也有警員站在附近，但還是有人很堅持在馬路邊拍照，她嘲諷「真的不識字還是沒帶眼睛出門哦」。還有一點，她認為女生都愛拍照，覺得出門玩愛怎麼穿就怎麼穿，但走在香港街頭偶爾會看到有中國男同胞用很不禮貌的行為對待和審視中國女同胞，反而外國人可能因穿衣包容度高，所以非常禮貌。

女生說，其所見所聞都是個人感受，「我相信大部分人都是很善良的，大家還是自己去感受生活呀，網上還是以偏概全了點。我最害怕看到《xx，再也不來》等此類話題，很偏激」、「出門在外，相互體諒，不要做臭人」。

不少網民留言表示每個地方的人都良莠不齊，「你很幸運！確實香港有很多歧視的，但也有真愛的，不能以偏概全，小紅書有說好有說壞，只希望每一位良人都能被天使擁吻」、「我感覺就櫃姐態度不咋地，其他人都不錯，我記得以前茶餐廳點單問有什麼飯適合小朋友的，直接來一句決定了再叫他，昨天去的都很耐心跟我介紹」、「在香港只要不是作死一般都很熱心的」、「可以想一想當初歧視的起因，有果必有因，誰會無緣無故歧視一種語言」。