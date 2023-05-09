內地女帶2條煙入境香港　被罰$6800勁肉赤：情願去吃免費牢飯啊

到世界各地旅遊，最好事前做足功課，了解清楚當地的入境限制和應課稅品，以免誤墮法網。最近有內地女子在小紅書發文大吐苦水，稱自己「挑戰香港入境最貴罰單」，指她早前帶着2條香煙，由澳門入境香港，未料立即被海關截停，方知道香港最多每人免稅攜帶19支香煙，最後只能繳交6773.9元的罰款，不禁直呼是次經歷簡直是「慘痛的教訓」，高額的罰款更讓她大嚇一跳，笑言「講真我情願去吃免費牢飯啊」。



最近有內地女子在小紅書發文，稱自己「挑戰香港入境最貴罰單」，因攜帶2條香煙而被香港海關截停，最後需繳付近6800元罰款。（小紅書圖片）

該名女事主在內地社交平台小紅書發文，並上傳相關罰款收據，顯示事發於上周四（4日）。她在帖文稱，根據過往經驗，從日本回中國均可免稅攜帶2條香煙，而她出發來港前亦曾問朋友，對方均指可以帶香煙，她便沒有多想，帶着2條香煙先到澳門遊玩，直至入境香港時卻「出事了」。

事主指，香港的海關人員先着她到一旁，再要求打開行李箱檢查，很快便找到2條香煙，職員當場開出罰單，又表明拒絕支付罰款的話便要坐牢。事主一看罰單，發現罰款金額高達6773.9元，不禁慨嘆「講真我情願去吃免費牢飯啊，$6700，唉，心都痛」。她表示，海關職員後來帶她到兌換貨幣的地方，她以人民幣兌款，繳交罰款後獲放行。

事主在文中直呼從事件學會慘痛的教訓，又表示「沒想到香港是例外啊，只能帶最多19支香煙」，呼籲一眾內地網民入境香港時，謹記要查清楚相關規定。

據香港海關網頁顯示，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙；或1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或25克其他製成煙草進入香港，供其本人自用。（資料圖片）

據香港海關網頁顯示，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙；或1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或25克其他製成煙草進入香港，供其本人自用。入境旅客如就其所管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假或不完整的申報，可遭檢控，海關可根據香港法例第109章《應課稅品條例》，向違規旅客作出有代價地不予檢控的安排。