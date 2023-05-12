悲！寶馬高速撞死女鐵騎　壯漢交警面前狂毆男司機　事發影片曝光

馬來西亞發生恐怖奪命車禍，當地59歲華裔婦女在家附近騎電單車時，被白色寶馬從後高速撞飛，她當場死亡。事發於民居路段，有住宅的閉路電視拍下經過，現場畫面曝光更在網上瘋傳。事後再流出2段影片，顯示有數名相信是女死者親友的壯漢趕到現場，在交警面暴打相信是肇事寶馬司機的男子，由馬路打到上草地。當地警方還未代事件，但馬媒報道家屬已於12日早上為女死者舉殯，她家原是6人同住，而事禍地點距離其家僅約500米，相信當時正回家，而死者丈夫忍痛上香婉拒訪問。



網傳閉路電視片段拍到，59歲女鐵騎被寶馬從後猛撞。（網傳影片截圖）

馬媒報道，網上瘋傳影片發生於5月8日早上10時18分，地點是檳城丹絨武雅的駱葆亭路，59歲陳姓華裔女鐵騎相信正騎電單車回家，當時有輛白色寶馬駛入住宅區，從後猛撞陳女，導致她當場死亡。

畫面可能引起不安：

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車禍地點屬附近民居的閉路電視完整拍下經過，當時陳女騎在路上，白色寶馬高速從後撞上，她被撞飛倒卧在旁邊草地，頭盔脫落掉地，寶馬撞人後才急急煞停。

第二條片段拍到，車禍現場有多人聚集，當中有拖車工及交警，另外數人疑為死者親友，2、3名壯漢多次追着疑似肇事寶馬男司機毆打，毆到對方攤在馬路上，其他人上前勸阻，但壯漢們氣難消，再次將司機打到倒在馬路中心。第三條片拍到，壯漢們將男司機推到草地上拳打腳踢，旁人則奮力制止。

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當地警方未公布車禍詳情。馬媒指，陳女和丈夫育有3子1女，丈夫家族經營豆水生意，她生前在五條路組屋旁賣豆水，一家住在區內民宅，距離出事的駱葆亭路僅僅約500米，相信事發時正騎車回家。

車禍後陳女傷重當場死亡，遺體已在家中治喪5天，12日早上舉殯，多名親友送她最後一程，移送火化。舉殯前，死者丈夫在場悲痛萬分上香拜祭，婉拒記者訪問。

（綜合）